Un mercredi sous le soleil et l'Hippodrome de Wallonie n'échappera pas à la chaleur de ce début d'été

Un mercredi sous le soleil et l'Hippodrome de Wallonie n'échappera pas à la chaleur de ce début... 9 COURSES TROT Départ de la 1ère à 18h Cheval du jour : 506 USTINOF DU VIVIER Outsider du jour : 303 ENTERTAIN YOU 1ère course Le vainqueur de cette première course se trouve en première ligne derrière l’autostart à moins d’une énorme surprise. CRACK DE NEUVILLE est capable de faire du train. EPINARD peut reprendre sa bonne série de places. EXTRA DE CRENNES trouve un bel engagement. DEFI DU THEYS vient de renouer avec le succès. FANGIO HAUFOR va encore progresser. ENIGME cherche sa course. FAVORI DE NAY et EBLACK BERRRY peuvent surprendre. Au deuxième rang on peut penser à DYNAMITE DU CARHOG (très mauvais numéro de départ pour elle) et DJANGO DE BACONVAL qui ne manque pas de vitesse. Pronos : 4-5-6-3-1 2ème course ANDROMEDO pourrait éventuellement compléter un multi à grosse cote. EMPIRE DU PRIEURE collectionne les places. EACH KING est un gagneur. FERIA DU TOULAY est D4 et peut poursuivre sa série de victoires. ESTANCIA devrait se racheter. ELDORADO DANOVER devra aller un peu plus vite aujourd’hui. FANTATIC SAM possède un très bon record et est très régulier. ESPRIT D’ŒILLET vaut mieux que ne l’indique sa musique. DARTOIS se révèle et est en gros retard de gains. Pronos : 14-6-4-10-13 3ème course BRAVO WELL a 9 ans. EASY DESTIN tentera de se racheter. ENTERTAIN YOU dépend d’une écurie en grande forme. BOLERO DES HAYES est D4. ESTEBAN DIESCHOOT dispute toutes les arrivées. EXTRA JET vient enfin de s’imposer. DARIUS DU LOIR fait toutes ses courses. FELINO DE BRY, FALKO DE L’EXTREME et FILOU REVE sont les 5 ans de la course. VIKEN garde de très beaux restes. EN CHŒUR FERFAY cherche un podium. Pronos : 8-7-9-3-4 4ème course LYNX D’ERPION et FORLAN cherchent leur meilleure forme. BOGDEN est un dur. COME BACK reste sur des résultats intéressants. MAD DIVA cherche sa course. CEZAR H n’est pas à abandonner trop vite. OUT OF HEAVEN est une pendule. ALEANDRO ZS possède un bon record et n’a que 4 ans. IMMER BUTTERFLY reste sur 5 succès en 6 sorties. PROUD OF MY FACE sera recommandé surtout pour les places. FIONA DE BAILLY est la plus riche de l’épreuve. Pronos : 3-5-12-4-1 5ème course 1750 mètres pour des chevaux de classe. USTINOF DUVIVIER semble un peu au-dessus de la mêlée. UNERO MONTAVAL reste capable d’un ‘truc’. Les ‘De Groote’ : USTANG LUDOIS, VIKING D’HERMES et CŒUR BAROQUE seront sur la route du favori. Pronos : 6-2-1-3-5 6ème course Le Prix Montagnes. Pas facile d’y voir clair. DANDY FELLOW, KING’S ROAD, ICARUS et ICAR DE LOOK peuvent se racheter. HOUBA DE CRESSY trouve un bel engagement. KLASSIK MCQUEEN a déjà montré des moyens. KIM SPITS est devenue régulière. JUST TIME E et IMPERATOR STAR ne déçoivent jamais. ELIOT DEELE est inconstant. LA LUNA VRIJTHOUT et JADA VRIJTHOUT peuvent se placer. Pronos : 1-4-6-5-11 7ème course EBBA LOTTA est courageuse. LICKETYCLICK a montré des choses intéressantes. ELANO DI QUATTRO, INVINCIBLE BOLETS et GHAEDRA VIVANT ont du mal à s’imposer. VICTORYMOKO tentera de se racheter. LOVE IT EV, JR DIESCHOOT et HERTOGIN FANATIC n’ont rien à se reprocher et devraient se disputer la victoire. DIAMANT D’HERMES est inconstant. Pronos : 12-11-9-3-8 8ème course KENTUCKY SA est régulier pour les places. KELSEY EV peut gagner dans un bon jour. MIGHTY BRESCIA devrait se racheter. LET’S GO LOCO est un gagneur. MY LOVE ZEN est D4. LABAMBA EV est plutôt irrégulière. IVANA EUROPOORT et LINDSY’ROAD E partiront en dehors. FRIMOUSSE peut se révéler. FAROUK débute. ZODIACO AS a un peu déçu. ECU DE JANEIRO n’est pas un cheval très facile à utiliser. Pronos : 4-2-12-3-1 9ème course 1750 mètres à couvrir pour la dernière course de la soirée. HIGHLIGHT et HERO STAR tenteront de profiter de ce bel engagement aux gains. JOLIE WILLIAMS est rapide sur cette distance. ICARE TER PUTTEN reste sur une deuxième place. LETINA SUNSHINE est la plus jeune de la course. JADORE SUGAR est D4. KYWI DE CORTA devra se sortir du numéro 9. Pronos : 3-5-7-8-6