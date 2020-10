Un mardi 100% trotteurs pour débuter le programme de l'Hippodrome de Wallonie de ce mois d'octobre... 8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 18H30 Cheval du jour : 213 DARTOIS Outsider du jour : 309 EDGAR FLEVO 1ère course Distance de longue haleine pour débuter cette réunion. BERING DU GOUTIER reste capable de bien faire en partant de l’avant. FAITHFULL MAN obtient régulièrement des places. FUTAIE D’ERPION peut se racheter tout comme DIVINE DE JANA. ENIGME DES ILES reste sur une disqualification après deux succès consécutifs. APOLLON DU LOISIR n’est jamais à éliminer. EDEN D’IS (sans faute) peut se montrer redoutable. FLAVIO devrait se racheter. DEFI DU THEYS devra encore faire le tour des autres. FAVORI DE NAY est confié à Luc Roelens. Pour les autres, on va plutôt envisager une quatrième place. Pronos : 4-5-7-9-10 2ème course Encore une longue distance pour cette deuxième épreuve. FORTUNA JIJO est irréprochable. DODDY DU VIVIER retrouve la forme. FALCON JET reste sur un plaisant succès. ESPRIT D’ŒILLET qui dépend d’une écurie sérieuse et en grande forme. FLOWER OF LOVE est à surveiller. FIROLINE peut se placer. ERBY BRUN va finir par surprendre. FURIEUX DE GINAI est D4 et au top. DEDIER est mieux en partant du deuxième rang derrière l’autostart. DARTOIS rattrape le temps perdu. Pronos : 13-1-12-6-5 3ème course 2300 mètres cette fois. MAD DIVA cherche sa meilleure forme. BUDETS LASS a un peu de mal pour l’instant. CEZAR H doit être considéré comme une bonne chance s’il évite la faute. GRANDE CUNERA est D4 et a sûrement visé cette course. LYNX D’ERPION revient au mieux. COPAIN D’HASARD peut mieux faire. EDGAR FLEVO et Jos peuvent faire fort. PROUD OF MY FACE fera sa course comme d’habitude. ZENIT DEL DUOMO est une outsider à ne pas négliger. Pronos : 6-7-9-10-11 4ème course On revient sur un long parcours. Course assez ouverte. FANNY HILL paraît taillée pour terminer dans les trois premiers. FALCON DE FHAM sera à surveiller de près. ANDROMEDO fait toujours son maximum. EACH KING est D4 et d’une régularité assez exemplaire. FOREVER DU RIB s’améliore. DELICIOSO est un cheval à surprise. FABIOLA DU PONT progresse. ECLAT DES ILES se place souvent. FIRST DU ROUILLY ne manque pas de moyens. DECISION (via un départ correct) peut prendre une place. FLIRTINI a un peu déçu récemment. ELIXIR DU LAYON possède beaucoup de tenue et dans un bon jour sait finir fort. Pronos : 1-5-7-9-6 5ème course Série Belgian Darby réservée aux 3 ans. NEFERTITI BOUM n’a pas trop de gains mais part devant. NICE PRESENT est drivé par Jos. NOBLE DE La VALLEE a déjà fait quelques bonnes sensations. NIKITA VRIJTHOUT sera difficile à battre. NYMKE BRIGADOON peut se réveiller. NEMOR D’OR ST fait toutes ses courses. NEW EXPRESS sera l’adversaire principal de NIKITA VRIJTHOUT. NEWT VRIJTHOUT fait ce qu’il peut. Pronos : 4-7-5-3-2 6ème course Nouvelle série pour les 3 ans. NELIO VRIJTHOUT est capable de montrer ce dont il est vraiment capable. NASH MOM est toujours dans le coup. NOUBA MOM et NICE MOM représentent l’entraînement d’Alain Roussel. NYMPHE DU CHENE semble un peu barré pour le succès. NEVELE HALL GRAUX peut se placer. Les autres ne sont pas impossibles pour les places. Pronos : 1-4-6-3-7 7ème course Septième course (série Darby 4 ans). 2300 mètres. MY LOVE ZEN et GRAXO seront D 4. MISS MONEYPENNY arrive au top au bon moment. MYSE D’ERPION est capable de gagner la course. MAGIC VIVANT mérite une petite place. MOUNAC LOULAS n’a peut-être pas montré toute l’ étendue de ses moyens. MDE DE LA FUTAIE cherche sa course. MAGIC DE MORGANE peut obtenir une 4ème place à l’issue d’un bon parcours. Pronos : 2-1-4-7-8 8ème course Dernière course (série Darby 4 ans). MASSIVE ATTACK devra résister (pas facile) à MAYA TURBO. MYA DU CALVAIRE cherchera une place sur le podium. MYSTERIOUS MOM possède des moyens. GRACIA MARIA est D4. MILF VRIJTHOUT peut surprendre beaucoup de monde. MYSTIC MOM revient au top au bon moment. MISTER BUTTERFLY et MILES OF SMILES feront ce qu’ils pourront ! Pronos : 8-4-6-1-2