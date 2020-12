Un long programme de 10 courses se prépare sur l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 10 COURSES AU TROT A huis clos mais à suivre sur www.hippodromedewallonie.be Ouverture des opérations à 15h45 Cheval du jour : 502 CESAR CHARISMA Outsider du jour : 708 NIKITA VRIJTHOUT 1ère course Disputée sur le parcours de 1750 mètres. LOVERBOY ZEN trouve un très bel engagement. MADOC WORTHY va tenter un podium. MOON BLUE est dans l’ensemble beaucoup plus régulière que LOTUS V. JUSTIN BIEBER (7 ans) vise cette course. MARCUS RAPIDE DHM détient nettement le meilleur record du groupe. MISSES BOSS est absolument à racheter. MONTANA JP peut mieux faire. KATO est régulier. Pronos : 6-3-4-5-7 2ème course FLASH DU PORHOET n’est pas incapable de se placer. DIVA DE CABERT dispute activement toutes les arrivées. ET CAMPIONE devra être surveillé. GLYCINE D’ERPION est la plus jeune de la course. ETERNEL DES HAYES est D4. EXTREME DE GRAUX termine souvent en tête des battus. EXPLORER QUEEN est dans le même cas mais peut mieux faire. FLIRTINI a bien couru récemment. DARTOIS sera encore à l’arrivée. ERMINE DU RYS a retrouvé le moral. Pronos : 13-11-12-6-3 3ème course HUDSON RIVER a réalisé son record en 2018. Sa dernière course l’a montré en gros progrès sur 2840 mètres. BLEU PETROLE a enfin trotté en terminant quatrième. ALWAYS PERFECT vient d’être nettement battu par GIOVANNNI BIANCO sur une toute autre distance. BON COPAIN se cherche. USTINOF DU VIVIER est de loin le plus argenté de l’épreuve. UNERO MONTAVAL est régulier. MISTER ED HELDIA a déjà gagné à Mons sur plus long mais c’est un très bon sprinter. FEEL GOOD DESBOIS alterne l’attelé et le monté en cette fin d’année. DON QUICHOTE trouve une tâche qui n’est pas facile. Pronos : 8-7-1-5-6 4ème course Un lot de chevaux en grande forme. On peut s’attendre à une arrivée très disputée. IRIS BALDWIN et HERTOGIN FANATIC sont en forme et dépendent du même entrainement. HECTOR TER BLEKTE (9 ans) est l’un des plus riches de la course. JARRAH BOLETS est une jument régulière et courageuse. PRIGANA est incontournable au vu de son palmarès. FLAMENCO CEHERE tentera une place. EPINARD vient de nous étonner. CORLEONE ne déçoit jamais. FREDO D’OCCAGNES a prouvé qu’il a la pointure. FIDJI DU CHERISAY reste sur une quatrième place. JANIKA BO devra aller un peu plus vite cette fois. LAST WINNER vient enfin de gagner sa course. LETINA SUNSHINE mériterait un succès. Pronos : 1-6-8-2-9 5ème course Course réservée aux amateurs. CESAR CHARISMA vient d’effectuer un magnifique parcours. OUT OF HEAVEN dont on ne se méfie jamais assez sera là en épouvantail. PROUD OF MY FACE est D4. RAPIDE YODA ne rate aucune arrivée. CHARMEUR DES HAYES est plutôt irrégulier actuellement. INVIT KELLER DH est une horloge suisse. HINDY HEIKANT ne vient pas pour rien. Pronos : 2-7-14-6-9 6ème course Le prix Géniteurs (série A). NIMOKO DL peut se racheter pour une petite place. NEFERTITI BOUM viendra à priori plutôt pour une place également. NYX HILLPERON reste encore capable d’une incartade. NOXX VRIJTHOUT et NELIO VRIJTHOUT sont très estimés. NICE MOM va tenter un podium. NORDIC WARRIOR est confié à Jos. Pronos : 5-8-4-6-2 7ème course Nouvelle série (B) Géniteurs réservée aux 3 ans. NEMO D’OR ST affronte de très bons chevaux. NEVELE HALL GRAUX se place souvent. NOBLE D’OR a déjà 4 deuxièmes places à son compteur. NASH MOM et NORDIC SBVRIJTHOUT dépendent d’un entrainement en forme. NEO TURBO, NEW EXPRESS et NIKITA VRIJTHOUT devraient logiquement se disputer la palme. Pronos : 6-7-8-3-5 8ème course 2300 mètres. Le prix Eurotiercé. FLORIDE DU MELE n’est pas incapable de surprendre. GUEPARD DU NORD semble capable de très bien faire dans ce lot. CAMPORICIEN a beaucoup d’expérience. GOUTTE D’OR JOBI va disputer la victoire. DIVINE GRAUX est un outsider valable. EROINE DU THENNEY va tenter de se racheter. FLASH DU CONDROZ peut revenir du deuxième rang derrière l’autostart. FAVIAN D’HARCHIES nous doit un rachat. GIPSY D’ERPION viendra ensuite. Pronos : 7-14-4-5-12 9ème course GUARDIOLA QUESNOT s’améliore. FLASH DE DUFFEL se place très souvent. GITANE D’ERPION sait aller vite. EGON PIT cherche sa meilleure forme. EPRIS DE FOOT peut gagner dans un grand jour. FLYER DE CRENNES reste sur un succès. DJOHNNY BE GOOD sera retenu comme un outsider. FILS A PAPA est irrégulier. FACE TIME DANOVER possède un bon chrono. Pronos : 5-2-1-7-16 Dixième et dernier rdv du jour. KELLY ZWARTLAND vient de mieux courir. MYRTHE DES BOIS est peut-être un peu moins bien en ce moment. KANTUCKY T n’est pas vraiment un gagneur. JUGLANS BLOV est assez régulier. LOLYE DE FOSSES mériterait un succès. EMMA CROWN est en forme. IVANA EUROPOORT devait se racheter. MOUNAC LOLAS est plutôt irrégulier. NYMPHE DU CHENE (3 ans) n’a pas répété son succès. ECHO DE PERTHUIS a sa chance pour les places. Pronos : 7-2-3-6-10