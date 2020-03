Un laitier comme autrefois, de Pipaix à Molenbaix - Hainaut matin - 26/03/2020 Petites envies de bons produits du terroir ? Appelez, il viendra ! Entre Pipaix et Molenbaix, Frédéric Verscheure, un laitier reconverti, vous livre des produits laitiers, des légumes de saison, des œufs et des pommes de terre bio. Respectueux de la nature, son rayon de chalandise ne dépasse pas son trajet entre son domicile et la ferme où vivent ses animaux. Le principe est simple Commandez via Facebook "Laitier de Pipaix" et il vous livre rapidement en essayant de répondre aux mieux à vos souhaits d’horaire. Si vous habitez Pipaix, Molenbaix, Gaurain, Barry, Baugnies, Mourcourt, Velaine, Popuelle, Quartes, Thimougies, Frasnes ou Leuze, vous aurez sans doute vu le toute-boîte que Frédéric vous a déposé : « cela permettra aux personnes qui n’ont pas de profil facebook de commander des produits ». Le paiement est tout aussi simple : soit vous versez la somme due sur son compte, soit vous le régler en espèce le jour de la livraison. Le projet de Frédéric rappellera sans doute à plusieurs le charme des commerces ambulants qui sillonnaient autrefois les rues de campagne. Frédéric nous promet aussi une qualité impeccable en corrélation avec sa philosophie de vie.