A l’apéro, vous prenez quoi ? Un kir mimosa ! C’est nouveau, c’est tendance et c’est bon ! Une bonne idée de cadeau et une bonne manière d’étonner vos convives aussi !

Depuis quelques jours, le mimosa est de retour chez les fleuristes et sur les marchés. Pour les Binchois, ce petit brin du midi annonce le carnaval.

Pendant les festivités carnavalesques des gilles et leurs comparses, vous en verrez partout en ornement et en accompagnement dans les assiettes et des les verres.

Le brin de fleurs jaunes est cher aux Binchois. Pour certains, il est aussi source d’audace et d’inspiration. Depuis quelques mois, Vanessa Loretelli confectionne des produits dérivés du mimosa. Macarons, pralines, confit et sirop qui agrémente un vin mousseux.

Difficile de définir le goût de la fleur : " c’est doux et un peu fruité ". Celles et ceux qui se sont déjà laissés tenter par le kir version mimosa en garde un bon souvenir gustatif et olfactif. La bouteille de sirop coûte 7,50 €." Je prépare aussi une tisane au mimosa " nous dit Vanessa.

Chaque samedi matin, sur la Grand-Place de Binche, vous croiserez Vanessa derrière son échoppe aux couleurs, saveurs et senteurs de Provence. Pour celles et ceux qui ne savent pas se déplacer, vous pouvez aussi communiquer avec elle par sa page Facebook " Les Collines de Vanessa ".