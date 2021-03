Un " Jobistes…En piste ! " un peu différent cette année à Mouscron - Hainaut matin - 16/03/2021 Vous êtes étudiants, vous avez envie de travailler cet été ? C’est maintenant qu’il faut y penser, autrement dit, postuler. Et malgré la crise, il y a de l’emploi à pourvoir. A partir de ce mercredi et durant une semaine, Mouscron organise son traditionnel salon Job Etudiant, « Jobistes…En piste ! » en mode virtuel cette année mais tout aussi pratique et efficace ! Carine Bresse a demandé à Cédric Tiberghien, responsable du service jeunesse de la ville de Mouscron, comment cela va se passer ? « En fait, on a crée une plateforme web sur laquelle les jeunes sont invités à venir chercher leurs informations. On a crée des stands virtuels via des menus qui se trouvent sur ce site web. On a créé aussi des tutos vidéo. Habituellement on a des partenaires comme le Forem, Infor Jeunes, le Siep qui proposent des petits ateliers pour préparer au mieux les jeunes à se présenter. On a un système de stands en fonction de leur question, les jeunes sont orientés vers les bonnes personnes mais c’est pas en direct. On a aussi un formulaire de contact qui est géré par nous, les organisateurs du service jeunesse où si vraiment le jeune est perdu, nous le réorientons. Là on est dans la réactivité. On n’est pas forcement en direct mais dans la réactivité. Ce sera plus pratique parce qu’il suffira de rester chez soi, de consulter la plateforme en ligne et tout sera repris, centralisé au même endroit. » Plus d’infos : www.mouscron.be