Un jeu en ligne ou une application pour apprendre les gestes qui sauvent et les précautions à suivre pour éviter le Covid 19

Inutile de le préciser, avec le confinement, les cours et formations de premiers secours sont suspendus. Impossible d’imaginer pour autant que personne ne se blessera, ne fera un malaise, ne se brûlera….

La Croix-Rouge propose deux concepts :

Une application " Premiers Secours " lancée il y a environ un an. Elle vient d’être enrichie de conseils pratiques sur les précautions utiles à apprendre pour faire face au covid 19. On y trouve aussi des trucs et astuces pour gérer le stress.

Un jeu " Save Lives " : après un an de mise en ligne, l’outil ludique, digital et pédagogique réunit 4900 adeptes. Ce jeu qui dure une heure tend à nous sensibiliser aux diverses situations d’urgence et à nous initier aux gestes de premiers secours : accident de vélo dans, malaise…

Chaque année, la Croix-Rouge de Belgique forme environ 40.000 personnes aux premiers secours.

Les informations pratiques se retrouvent : https://formations.croix-rouge.be/

