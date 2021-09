Un jardin à partir de 15 € par an

C’est une formule qui présente plusieurs avantages : louer une parcelle de jardin à l’année.

De plus en plus de communes développe le projet afin de permettre aux jardiniers en herbe ou confirmés de cultiver la terre.

La transmission d’un savoir-faire est l’une des finalités de ce projet social qui existe déjà depuis plusieurs années dans certaines communes.

Développer des activités de partage et de solidarité entre personnes curieuses et intéressées par la nature et sensibles à la vie locale est l’un des objectifs majeurs du projet. Apprendre les valeurs telles que le partage et l’entraide mais aussi susciter des vocations notamment chez les jeunes sont d’autres buts tout aussi importants.

On récolte ce qu’on sème

En respectant les limites et les bons gestes de la cohabitation avec les voisins, les locataires entretiennent les parcelles comme bon leur semble et récoltent le fruit de leur apprentissage et de leur travail annuel. L’ambiance conviviale permet aux débutants de se lancer en profitant des conseils et parfois des outils de comparses d’à côté.