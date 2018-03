Un Hippodrome de Wallonie qui accueille les galopeurs

6 COURSES DE GALOP Début du programme à 17H55 Cheval du jour : 401 ONE TOO MANY Outsider du jour : 105 GOING VIRAL

1ère course

GOING VIRAL vient à plusieurs reprises de courir sur plus court mais c'est le 3ème du Prince Rose (piste en herbe) cet été sur la distance du jour. WELKANDO est très expérimenté. DOT GREEN risque d'avoir encore besoin de courir. FISHERMAN'S BLUES n'a plus couru depuis sa victoire qui date de 2 mois devant ALL DYNAMITE. SWAN LAKE pourrait enfin ouvrir son palmarès. ASHES TO GLORY trouvera peut-être la distance un peu longue. OBIWAN vient de battre NAOUSA et PRETTY PIPA. MESIMA est au top.

pronos : 4-7-1-5-8

2ème course

CIMA NOA est toujours maiden mais trouve un lot à sa portée ayant déjà dominé DECIBEL DU BREUIL, SELFIE STYLE et GAILLON. WALINA n'a pas mal fini côté corde la dernière fois précédent PRIMO PACO. CAIPI RED n'a jamais terminé dans les 5 premiers et vient à Mons pour mieux faire. TORPEZ a obtenu une bonne 3ème place cet été sur l'herbe. SEA VISION s'est ouvert les poumons l'autre jour.

pronos : 4-5-9-1-7

3ème course

INKERMAN n'a plus couru depuis plus d'un an, il apprécie ce parcours. MALEFIQUE et BIZET (entraîneur en forme) sont exactement dans le même cas : presque 5 mois d'absence et sont toujours maiden. WILSON RUBY est irrégulier. TYWIN pourrait se réveiller pour une place. SILENCIO est âgé de 10 ans. AUTUMN TONIC a couru deux fois en Belgique sur 950 mètres sans succès. SAE LORANA peut se racheter.

pronos : 4-3-1-8-6

4ème course

Maidens. C'est la course de ONE TOO MANY ! DEVIL'S GUARD débute en Belgique après 5 mois d'absence. PERICLES a couru 2x en 2 ans. TUSCAN BLUE avait pris une 2ème place en avril 2015 sur le parcours et n'a jamais répété. VALORIO n'a jamais conclu sur un podium en 29 tentatives.

pronos : 1-2-3-4-5

5ème course

Réclamer. SINDACO semble très difficile à battre. Les 'Renstal Floryn' : LE KORNGOLD et BOOKWORM ne se sont pas encore spécialement fait remarquer depuis qu'ils courent en Belgique. CAPITAL GEARING est toujours maiden en 33 courses. GET READY TO ROCK n'a pas encore couru cette année et n'a pas encore réussi un podium en 16 courses.

pronos : 2-1-3-4-5

6ème course

On termine avec le traditionnel 950 mètres. STAR FOCUS et ORPEN'S ART devraient se disputer la victoire. RECKLESS SERENADE n'a pas encore couru en 2018 et découvre ce parcours spécial. K. Clijmans semble avoir préféré GERRARD'S RETURN à SNOOZY SIOUX.

pronos : 2-1-4-5-3

