Un hérisson désormais à l’honneur à Mouscron - Hainaut matin - 25/05/2021 On l’appelle Léon. Un hérisson non par parce qu’il y a beaucoup de hérissons en centre-ville. Léon fait référence à un personnage des histoires de Marcel Marlier. Ce mercredi, c’est une balade qui est organisée pour mettre à l’honneur ce personnage de Marcel Marlier. « Pic Pique » moins connu quand même que les indétrônables Martine et son chien Patapouf. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Maude Vancoppenolle, directrice du centre Marcel Marlier et lui a demandé comment ça va se passer ? « Il y aura un jeu sur smartphone, des ateliers de bricolage, de la vente de jus de pomme, un petit atelier grimage et tout ça dans le respect des règles sanitaires. » C’est une école du dehors, cela veut dire que la balade ne sera pas accessible aux adultes ? « Si, si, la balade est accessible. C’est tous publics à partir de 3 ans mais c’est à terme l’école du dehors qui est essentiellement destinée aux écoles. » C’est en centre-ville à Mouscron. Qu’est-ce qu’on fait pour participer à cette balade ? « Pour la balade, il vous suffit d’un smartphone avec une application capable de détecter les codes QR. » La balade dure 1h30, c’est ce mercredi 26 mai entre 14h et 18h. C’est un peu l’inauguration du parcours. Après, les écoles auront le loisir d’y aller quand elles le souhaitent. Plus d’informations : www.mouscron.be