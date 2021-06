Un groupe d'achat solidaire à Maffle, c’est nouveau et il s’appelle Mafflourchette - Hainaut... Avec Mafflourchette, le groupement d'achat solidaire de Maffle, des citoyens, des étudiants de la Haute Ecole Condorcet d'Ath, des bénévoles de l'équipe Oxfam Magasins du Monde d'Ath et du SolAToi s'engagent : pour des produits locaux de qualité, des produits du Sud issus du commerce équitable, des prix justes pour le producteur et le consommateur. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Barbara Lefèvre, la directrice du département agrobiosciences et chimie de la Haute Ecole Condorcet d'Ath mais également l’initiatrice du projet et lui a demandé si c’était comme un magasin coopératif mais en ligne ? « Tout à fait ! Les produits et les producteurs sont accessibles en ligne donc le consommateur fait ses achats, les met dans le panier, valide et il peut venir retirer ses produits tous les mercredis entre 18h et 19h à l’école. » Ce qui est beau dans votre projet, c’est les étudiants complètement impliqués malgré les examens ? « On a souhaité quand même démarrer pour lancer ce nouveau réseau parce que ça va avoir lieu toutes les semaines, toute l’année. J’ai déjà beaucoup d’étudiants qui produisent déjà. On a un jeune maraîcher qui essaye ici de démarrer son entreprise et déjà pouvoir avoir une expérience de vente pendant ses études. » Qu’est-ce qu’on vend chez vous ? « Chez Mafflourchette nous avons des produits laitiers, nous avons aussi de la viande, des légumes, de la farine. On a des fleurs fraîches, des fleurs séchées, des savons prochainement et aussi toute une série de produits de la gamme Oxfam pour compléter, pour éviter au consommateur de faire 36 magasins, il va retrouver la plupart de ses produits en ligne. » Comment fait-on pour commander ? « On a un site internet, c’est une plateforme : Open Food Network. On choisit le comptoir Mafflourchette. On sélectionne ses produits. On peut payer par virement ou en cash ou en monnaie locale parce que l’on est impliqué avec le réseau de la monnaie locale le SolAToi, le jour de la distribution. Vous pouvez vous décider du jeudi au dimanche soir pour la distribution qui aura lieu le mercredi et ainsi de suite tout l’année. » Plus d’information sur la page Facebook Mafflourchette Et pour passer commande : Open Food Network