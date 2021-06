Un géant de l’histoire s’incline face un petit bonhomme audacieux - Hainaut matin - 24/06/2021 L’histoire peut faire sourire et pourtant … samedi à 10h30, le géant Clovis de Tournai se rendra chez Manneken Pis à Bruxelles pour lui offrir un costume. Carine Bresse a demandé à Jean-Jacques Selen, porteur du géant Clovis, pourquoi ce périple de géant et surtout pourquoi avoir pensé à offrir un costume à Manneken Pis ? « Ca permet de renforcer les liens d’amitié entre le folklore tournaisien et le folklore bruxellois et ça permet aussi de faire connaître le folklore de notre région. Notre association a pris l’initiative de contacter a ville de Bruxelles pour proposer d’offrir le costume du géant Clovis à Manneken Pis. Ce n’est pas nous qui l’habillons, il y a une personne qui est destinée à habiller Manneken Pis le jour même au matin et qui le déshabillera au soir. Il y a une cérémonie qui est prévue à 10h30 le samedi 26 et ensuite on se rend à la statue. On sera accompagné de musiciens et du géant. » Il est comment le costume ? « On a essayé d’être le plus rapprochant possible historiquement. C’est vraiment le costume mérovingien typique, ici le costume de Manneken Pis il est identique au costume du géant ! » Quel périple aussi de déplacer le géant, démonté jusqu’à Bruxelles. Il faut le remonter, l’habiller et l’amener jusqu’à Manneken Pis. A voir samedi 26 juin toute la journée.