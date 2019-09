Un diner un peu plus près des étoiles à Bon-Secours ! - hainaut matin - 09/09/2019 Un dîner vraiment loin d'être terre à terre, dans la cime des arbres dans la forêt de Bon-Secours le 20 septembre. Un dîner insolite et gastronomique durant lequel vous ne pourrez pas être plus proche de la nature pour le cadre et pour ce que vous aurez dans les assiettes. On n'est pas du tout dans le concept Dinner in the Sky où vous êtes suspendus à un câble de grue? Ce diner dans les arbres, original et qui s’annonce très gouteux et gourmand, se déroulera sur une passerelle à niveau de la cime des arbres. Pour diner ce 20 septembre prochain dans la forêt de Bon-Secours à 16 m de haut, dans la cime des arbres, composez le 069/ 77 98 10. L'Escale forestière de Bon-Secours se trouve à la rue des Sapins 31.