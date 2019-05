Un début de semaine avec 7 courses au galop à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... Départ de la 1ère à 18H30 Cheval du jour : 202 LUGANO Outsider du jour : 305 DEVILIN 1ère Course FIDJI est rallongé. INDICATIVE CHOICE retrouve la forme. JORDAN’S TIGER n’a pas mal couru récemment. PREMIER DIVISION préfère peut-être l’herbe. RACHAEL’S ROCKET tente sa chance. COLOR CODE est en forme. FAULKWOOD vient de surprendre à belle cote. ZINGER retrouve la bonne cadence. FORRICHERFORPOORER apprécie ce parcours. Les vétérans se situent en bas de tableau. Pronos : 9-7-6-11-1 2ème course MARLOT trouvera la distance courte. LUGANO vient de gagner. ALL DYNAMITE est de retour en Belgique. MESIMA déçoit. AKOHOL termine souvent en tête des battus. CLENYMISTRA se révèle à Mons tout comme APRES L’AMOUR. PROUD REBEL vient d’effectuer une bonne course de rentrée. RAPHAEL est bien connu à Mons. ALSTERPRINZ vient d’Allemagne. SMOKER et WELLITAS seront des outsiders. Pronos : 2-6-8-10-9 3ème course TERMSCONDITIONS n’a pas souvent gagné. KINGS LYN vient de terminer 2ème. BATTLE OF BOSWORTH est régulier dans l’ensemble. SIMMANTOV vient enfin de gagner en battant DEVILIN et RISE AND SHINE. CADEROUSSE rentre. CLASSE POWER, COULEUR DU LARGE et SELFIE STYLE n’ont pas fait d’étincelles cette année. DEVIL’S GUARD est toujours maiden. Pronos : 4-2-1-3-5 4ème course Des concurrents qui se retrouvent une nouvelle fois sur 950 mètres. A chacun son tour. MONSIEUR MEL est encore sûrement capable de lutter avec SMIDGEN, SEAL ROCK, SNOOZY SIOUX, COSTA FILEY et MUNAZAN. Pronos : 2-3-1-4-5 5ème course Conditionnel. LA PLAYA et DEBT OF HONOUR portent du poids. LARME D’AMOUR possède une décharge de 2 kilos. DEDUCE et BARBARA VILLIERS dépendent d’un entraînement allemand. PRINCES LYN, FERRANO et MIYAMOR peuvent surprendre. Pronos : 4-5-7-1-2 6ème course Des chevaux que l’on ne connaît pas nécessairement. Faisons confiance aux visiteurs que sont : STORM TROUPOUR, MASHHUR AL KHALEDIA, KAO KAT MHF, FREDDY PY et GHANNAM en priorité. Pronos : 1-2-3-8-7 7ème course ARCADIAN ROCKS rentre et nous vient d’Angleterre. ONIRIA vient de courir en ‘réclamer’ en France. GRISU et NEWSFLAH ont peu d’expérience. CLAIREMARIE vient d’effectuer sa course de rentrée. Pronos : 1-2-3-4-5