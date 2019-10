Un début de semaine au grand galop sur l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 11/10/2019 Réunion de galop 6 COURSES 18H30 Cheval du jour : 306 SIMMANTOV Outsider du jour : 206 VERTICAL RHYTHM 1ère course C’est la course la plus prisée sur la distance de 1500 mètres du meeting de Ghlin : l’Open (listed race belge). AIMEEE est entrainée par T.V.D. Troost qui traverse une grande période de forme. EXPEDIATE a pris quelques places en début d’année sur ce parcours. TIKTHEBOX a gagné le mois passé tout en devançant nettement STEPHILL en lui rendant 5 kilos. PREMIER DIVISION vient de mettre fin à une série de performances positives. VIBRANT CHORDS vient de s’imposer pour ses débuts sur le parcours devant FAIR SELENE et WINSTON WOLF (5ème). DARING LION a déjà gagné sur sa fraicheur et avait impressionné sur ce tracé il y a quelques mois. EL FARAS est un trois ans qui a couru en Allemagne jusqu’à présent. BLAZED vient d’échouer de justesse sur un sprint. ARMORICA sera l’atout ‘Dumoulin’. WILD EMOTION débute en Belgique après avoir couru un ‘réclamer’ à Deauville. RIVIERA CLAIRE est actuellement de valeur identique à EL FARAS. Pronos : 6-8-10-3-1 2ème course Course handicap. Lourde charge à porter pour une 3 ans peu expérimentée : FOREVER DREAM. STONE THE CROWS avait débuté victorieusement à Mons en juin 2018. NYMFCO reste sur un succès très facile et devançait SAGEHOPE. WILSONS RUBY vient de terminer au centre du peloton et barre encore au papier : FAULKWOOD, SOME NIGHTS et FALLING WATER. VERTICAL RHYTHM a beaucoup progressé depuis quelques mois mais n’a pas couru tout récemment. Au vu de son résultat du 30 septembre FANCIFY semble encore un peu barré par quelques concurrents. RAINBOW BLACK traverse une période de forme au contraire de ZARA SKY. Pronos : 6-3-9-4-8 3ème course Gentlemen Riders et Cavalières en selle. 2300 mètres à parcourir. Barbara Guenet est une cavalière exceptionnelle. Elle sera en selle sur SIMMANTOV qui vient de prouver son retour en forme en terminant troisième tout en battant : PROUD REBEL, JUST BECAUSE et FRUIT SPIRIT. ANOTHER FOR JOE revient sur une distance sur laquelle il terminait au verso de LANDADEL a mois d’avril. SOLAR ROCKET a 9 ans mais n’est pas trop mal placée au poids par rapport à l’an dernier. Il y a un mois, WELLITAS battait DIARISSA et SIMMANTOV mais ses deux derniers ont montré un net regain de forme depuis. SELFIE STYLE manque de forme récente. Pronos : 6-4-1-9-2 4ème course DIGITALIS va tenter de prendre sa revanche sur ROSAMUNDE qui a regagné depuis en précédant CLENYMISTRA et INDICATIVE CHOICE. L’ex ‘Capitte’ : FLASHING HOOFS n’aura pas une tâche facile au vu de ses résultats les plus récents. En début d’année DIGITALIS a laissé sur place PICCADILLY et NEW AMSTERDAM sur 2300 mètres à Mons. ALL ROUND a laissé bonne impression lors de ses deux uniques tentatives. LAS FUENTES aura besoin de courir. Pronos : 1-2-3-8-6 5ème course Un ‘réclamer’ disputé sur la distance de 950 mètres. STAR FOCUS a déjà bien fait sur le parcours avec des poids beaucoup plus difficiles à négocier qu’aujourd’hui. ONE TOO MANY vient d’échouer pour son retour à Mons. DARING MATCH n’est plus ce qu’il était mais a conservé assez de moyens pour briller ici. AWARDED (3ans) débute en Belgique avec F. Minarik en selle. UPTIGHT est très bien placé au poids par rapport à MUNAZAN. DIKTATION tente une nouvelle distance. Pronos : 3-6-1-5-4 6ème course Des chevaux arabes de qualité moyenne pour clôturer cette soirée. Surveillons par exemple le betting. Au mois de juin sur ce parcours ZAFEER K.A. a largement été dominé par SHAPPA D.A. et FAMOSA KA (qui se valent). MISS LONGCHAMP a terminé 2ème à Duindigt au mois de juillet en partant très jouée. RAMSES D.A. a été largement battu sur ce parcours au mois d’avril. AMMAR IBN ANJALI et ADHAM AL WAAB viennent de terminer ensemble dans le lointain à Waregem. OMAR P vient de devancer très largement ORAGE D.A. DANAH vient de finir 2ème à Duindigt en battant de plus de 5 longueurs SHAPPA D.A. (3ème) dans les mêmes circonstances de poids. ELFER a été élevé en Pologne. Pronos : 8-2-7-10-11