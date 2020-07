Un château gonflable est l'attraction idéale pour un anniversaire ou pour une fête en famille ou entre amis

Et on imagine qu’il requiert une installation lourde alors que placer un château gonflable dans le jardin, c’est presque deux fois rien avec tout le bonheur que cela peut offrir aux enfants.

À quelques pas de chez vous, il y a certainement quelqu’un qui loue des châteaux gonflables comme Frédéric à Horrues près de Soignies.

Alors tout d’abord installer un château gonflable dans le jardin c’est possible ?

Tout ce qu’il faut c’est un espace 4m sur 4 et plus en fonction des modèles, une porte de 90 cm par où passer le château et une prise.

Carine Bresse lui a demandé également si il amenait le château et si il l’installait ? " Le château est désinfecté, apporté et en 10 minutes c’est installé. On amène le parc d’attraction à la maison "

Et pour les adultes ?

Il existe des châteaux adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes. " On évitera tout de même d’y aller en talons aiguilles ". Pour une petite centaine d’euros c’est livré et c’est repris.

" L’idée est de faire vivre le secteur événementiel au niveau local "

Il existe toutes sortes de structures gonflables : le classique château, celui avec un parcours d’obstacles, les structures avec toboggans et tunnels, des murs d’escalade, des structures sportives, les indémodables sumos,…

Vous trouverez surement près de chez vous de quoi animer vos retrouvailles en famille ou les barbecues avec les amis cet été.