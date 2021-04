Un challenge de AirBadminton est proposé aux écoles de l’enseignement ordinaire et spécialisé... C’est un challenge qui va réunir des élèves de 10 à 14 ans, des classes de 5e et 6e primaire et des classes du 1er degré, au mois de septembre prochain. Thomas Leridez a demandé à Françoise Kaiser, chargée de mission à la Fédération Wallonie-Bruxelles, de lui en dire un peu plus : « Le principe du challenge, c’est de proposer une activité qui est un peu innovante. Il débute au mois de septembre durant la Semaine européenne du sport avec la formation des professeurs d’éducation physique des écoles qui se seront inscrites. » Les écoles doivent s’inscrire avant le 30 avril. « J’en ai déjà une centaine inscrites, ça marche très très bien par rapport aux autres challenges précédents, on a énormément d’inscriptions pour l’instant. » C'est quoi le AirBadminton ? " C’est un concept dérivé du badminton évidemment mais qui a l’avantage de se pratiquer à l’extérieur sur soit une surface dure, sur une surface en herbe ou encore le sable. Le concept le plus fun de l’activité, c’est qu’il peut se jouer également à trois. Le terrain est un tout petit peu plus grand, le filet est à la même hauteur, le matériel raquette est le même, il y a juste le volant qui diffère un petit peu, c’est un volant qui est découpé en ellipse et qui permet de jouer à l’extérieur. Les inscrits recevront les volants AirBadminton et lors de la formation les professeurs d’éducation physique recevront un cahier technique qui est fait par la Ligue Francophone Belge de Badminton. " Si vous êtes une école et que vous souhaitez vous inscrire : www.enseignement.be