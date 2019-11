Un cadeau de Noël pour les plus démunis à Beloeil - Hainaut matin - 05/11/2019 Un cadeau pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir un Noël festif et gourmand, c’est l’objectif de cette action des boites de Noël mise en place à Beloeil. Christian Vandeputte, président du CPAS de Beloeil et à l’initiative de cette belle action. Comment fait-on pratiquement ? Les boites seront distribués aux plus démunis de l’entité de Beloeil. Vous déposez les boites au Centre Public d’Actions Sociales, sur la Grand-Place de Basècles ou au Service des Affaires Sociales de Beloeil, rue du Château à Beloeil.