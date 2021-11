Un blind test comme vous ne l’avez jamais vu ! - Hainaut matin - 17/11/2021 Une première mondiale sans doute et cela se déroule à Mons demain soir : un blind test avec un orchestre de chambre, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Et avant le concert, ça aussi c'est rigolo, on vous dira d'allumer vos portables pour jouer via une application adaptée pour la soirée ! Cela dit, rassurez-vous, il ne faut pas être un expert de la musique classique pour jouer. Par contre, si vous êtes fan de publicité, cela peut vous aider parce que la musique classique agrémente les pub, les films et inspirent aussi les artistes de rap, pop et autres. Le concert sera par conséquent particulier, singulier. Vous allez donc vous amuser en tentant de retrouver Mozart, Beethoven et autres dans le quotidien. Cinq thèmes sont au programme dont le cinéma et la publicité. On entendra par exemple que la même musique illustre à la fois une publicité pour le textile et le Camembert ! Une musique de Chopin a aussi inspiré un groupe de rap français. On vous demandera aussi de reconnaître ce que les organisateurs ont appelé « les musiques de remplissage », celles des temps d’attente, des répondeurs, … L’orchestre interprétera aussi un best off des plus grandes musiques classiques. Les plus fûtés qui penseront avoir recourt à Shazam pour les aider seront parfois surpris des dérapés et méconnaissances du logiciel de reconnaissance musicale, nettement moins compétent que l’être humain ! L’activité en premier lieu destinée aux jeunes est ouverte à tous. 15 €, salle l'Arsonic, rue de Nimy à Mons le 18 novembre à 20h. Le blind test est organisé avec le Mumons, le Musée de l'Université.