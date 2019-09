Un bal de la Libération, comme si vous y étiez il y a 75 ans - Hainaut matin - 23/09/2019 Vous aimez Glen Miller, les tubes des années 30 et 40 ? Vous allez adorer le bal de la Libération organisé ce samedi à Maulde près de Tournai pour la deuxième année consécutive. Pour Benoit Perez, organisateur, l’événement doit son succès à la musique des années 30 et 40 et à l’ambiance singulière. Beaucoup de participants revêtiront des habits d’époque même si le dress code n’est pas obligatoire pour intégrer la fête. Voir un enfant danser avec ses grands-parents fait aussi partie des charmes de la soirée. Si l’expérience vous tente, rendez-vous à Maulde samedi soir, à la rue de l’Eglise. 4 € l’entrée. Vous aurez aussi de quoi vous restaurer sur place.