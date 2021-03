Trois balades à vélo pour découvrir Mons et sa région - Hainaut matin - 24/03/2021 Bonne idée, tout le monde va adorer. Encore faut-il savoir où passer, quelles sont les curiosités à ne pas manquer. Provélo Mons vient de finaliser des circuits " Je véloxplore " pour " j’explore à vélo ". Carine Bresse a demandé à Solana Quievy, créatrice du projet, il n’y a plus qu’à enfourcher le vélo et se laisser guider ? " C’est ça. Il y a 3 balades qui passent dans la région de Mons. Donc 3 parcours différents et les gens peuvent s’arrêter à différents endroits précis. Par exemple un musée, un site, un monument,… et découvrir ce site-là. On retrouve comme par exemple le Mundaneum pour le premier parcours. On retrouve aussi par exemple le jardin Gustave Jacob. Dans d’autres parcours on retrouve le musée Van Gogh, on retrouve aussi le viaduc. On a une première balade de 10 km, une de 25 et une de presque 30, donc c’est en fonction de la capacité de chacun, il n’y a pas d’obligation d’aller jusqu’au bout. Ces circuits sont disponible sur notre site internet en fichier GPX. Il faut pouvoir les télécharger sur votre smartphone et l’ouvrir avec un appareil GPS par exemple sur IPhone avec " plan ". C’est gratuit. Les départs sont libres, ils font un peu ce qu’ils veulent ce jour-là. Il faut juste venir au point vélo chercher la carte des missions parce que les enfants ont une petite tâche d’explorateur. " Le point vélo est situé au 35 Boulevard Charles Quint à Mons, à côté de la gare. Plus d’infos sur je véloxplore : www.provelo.org