Toute première réunion de l'année à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 05/01/2021 9 courses au trot Départ de la 1ère à 17h30 CHEVAL DU JOUR INDIGO 1ère course C’est MISTER BROWN, sur base de sa dernière sortie victorieuse que l’on va placer en base de la sélection de cette épreuve d’ouverture. LACY STAR FARM a complètement loupé sa fin 2020 mais avant cela, nous a offert quelques belles prestations en terminant 3 fois dans les deux premiers. Même si il reste sur une disqualification, Dries Devolder pourrait aussi faire quelque chose avec MISTER CHIP. 2ème course 2300 m autostart pour les 9 partants qui auront du mal à se départager si l’on se base sur le tableau de leurs dernières sorties. Pas mal de disqualifications et des résultats peu engageants. On se risquera à suive FACE TIME DANOVER et EXPERT BESLOIS. 3ème course Avec au départ LULY MOM qui aligne les victoires et les accessits depuis pas mal de temps tout comme KYTRA DE YH. LAST WINNER a retrouvé le chemin du succès et sera sans doute l'arbitre entre nos deux favoris. En cas de défaillance, JR WALKER E, KYWI DE CORTA et KHATIRA MELODY pourraient en profiter. 4ème course Neuf fois associé à Rick Ebbinge, le 407 INDIGO est invaincu si on oublie sa dernière sortie, c’est notre cheval du jour. Pour la première fois depuis plus d'un an, KEELY QUEEN ER est sortie des trois premiers en terminant quatrième la dernière fois. Déferrée des 4, HERTOGIN FANATIC sera également compétitive pour la victoire. 5ème course Deux sorties pour deux victoires faciles, voilà HUGO D'HERTALS en passe de signer un troisième succès. Toutefois, HIMEROS DU GOUTIER a gagné de loin lors de ses deux dernières épreuves. La dernière fois, il devançait HERMÈS RONVILLAIS, HÉROS DE MAHEY, HÉROS et HOT CALL qui se sont classés dans cet ordre. 6ème course Jeudi dernier, HAVANESS DIESCHOOT n'a pas eu le bon parcours et a coincé à la fin. HAIL STORM vient de gagner facilement alors qu'elle partait en deuxième ligne. Nos deux favorites sont les seules à avoir déjà passé le poteau en tête. Pour HONEY BEE DOLLY, HAZEL DOPE, HOPEFUL LADY et HANGA ROA il faudra progresser. 7ème course MARCUS RAPIDE DHM devrait signer un quatrième succès de suite dans ce lot à sa portée. Après quatre deuxième place, LADY BUTTERFLY a déçu la dernière fois. La 4 ans NYMPHE DU CHÊNE part en dehors mais elle a de la qualité. KOLDSTAR DIESCHOOT et JARI L PETNIC viendront ensuite. 8ème course Course ouverte. Tentons MORABITO TRAFO, NECTAR RL, MOSITO et MI AMIGO qui ont tous déjà connu les joies du succès. MAYFLOWER E ne devrait pas tarder à les rejoindre. 9 course Pour NIKSKE SLIPPER et NORDIC SBVRIJTHOUT, il n'y a pas de demi-mesure depuis le début de leur carrière. C'est soit la victoire soit la disqualification. NEWJEIRRA a un record flatteur. GOOGLE DE DUFFEL et NOAH NOON viendront en fin de combinaison. La réunion se déroulant une fois encore à huis clos, le streaming sur www.hippodromedewallonie.be vous permettra de suivre les courses en direct, 1er départ à 17h30