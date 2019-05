Tout Mons danse - Hainaut matin - 10/05/2019 Dès samedi et jusqu’au 24 mai à Mons Sur le parquet de la Grand-Place ou des spectacles en salle. Vont défiler tout ce qui se danse à Mons et certains vous inviteront à danser. Mais aussi 16 compagnies nationales et internationales. Vous vous installez confortablement et vous vous laisser guider par la poésie des mouvements. Samedi soir à 20h au Théâtre le Manège, Les rois de la piste, un spectacle qui caricature un peu tous les profils de la boîte de nuit ! Plus d’infos : www.toutmonsdanse.be