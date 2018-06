Tournée générale dans les vignobles, brasseries et distilleries !

Vous voulez épater vos convives ce week-end ? Offrir un cadeau original à un collègue sur le départ ? Innover pour l’apéro de ce dimanche ?

Une bonne bière ou un bon vin de chez nous que vous aurez testé avec les producteurs. Ce week-end, les vignobles, brasseries et distilleries de Wallonie ouvrent leur porte. Une initiative de l’Apaqw, le département du Ministère de l’Agriculture qui met en avant la qualité des produits de chez nous.

Chaque vigneron, brasseur et distillateur vous proposera de découvrir son vignoble, sa brasserie, sa distillerie via des visites guidées, des dégustations, des démonstrations de leurs techniques culturales et de leur savoir-faire mais aussi leur histoire, l’histoire d’un métier et souvent d’une vie… Un parcours…

A Comines, Johan Lécluse nous ouvre les portes de son Vignoble La Ferme Bleue.

En 2000, il plante 700 pieds de vigne pour produire un vin blanc sec.

Ce week-end, il espère partager sa passion avec d’autres et attirer de nouveaux clients même s’il n’ambitionne pas d’agrandir son vignoble.

" J’ai déjà assez de travail. En ce moment, il y a beaucoup à faire dans les vignes. Tout pousse, il faut gérer la végétation, tailler au au-dessus et à côté, surveiller la croissance pour éviter les maladies, couper les gourmands pour que le soleil atteignent les grappes. Il faut aussi travailler le sol, je n’utilise pas de produits, … Les vendanges, ce sera fin septembre, début octobre." nous dit Johan.

Ce week-end, Johan nous fera visiter son vignoble, son chai et nous parlera de sa méthode de travail.

Il n’est pas le seul à vous ouvrir les portes. La liste des activités et les coordonnées des brasseries, distilleries et vignobles animés ce week-end sur www.apaqw.be