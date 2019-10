Tournai des Saveurs, 2ème édition à la Halle aux Draps de Tournai samedi et dimanche - Hainaut... C'est une belle vitrine des produits du terroir et du savoir faire local. Un événement incontournable pour les fines bouches, pour les épicuriens et ... un peu pour les gourmands aussi Didier Coupez, président des Amis de Tournai qui organisent l'événement ... La deuxième édition de Tournai des Saveurs se déroule samedi et dimanche à la Halle aux Draps sur la Grand-Place de Tournai. 10h - 19h. Il y a d'autres activités autour de Tournai des Saveurs. Un Festin de Fruits de mer, des ateliers de dégustation, ... Plus d’infos : www.lesamisdetournai.be