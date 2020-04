Top le web de VivaCité : 12 h après la mise en ligne d'un article le concernant, découvrez la bonne nouvelle que vient de recevoir le chanteur Antoine Armendan !

« Je suis créatif dans la contrainte ». Superbe ! Ecoutez Antoine Armedan chanter pour les... « Regarde en arrière, tu te souviens, des courses folles chaque matin … » « On ne pourra plus faire comme avant … » On découvre, on écoute et on réécoute sans modération Antoine Armedan, chanteur auteur-compositeur d’Enghien, aussi sympathique et beau que talentueux. Dans sa dernière création, il a laissé libre cours à son imagination pour rendre hommage au personnel soignant, parler aux actifs contraints de rester chez eux pendant la crise sanitaire et poser un regard personnel sur le quotidien de cette période singulière et inédite. Le titre aux couleurs de la nouvelle chanson française mélodieuse et engagée dresse un portrait réaliste d’hier, aujourd’hui et demain. La crise du covid 19 n’a pas affecté sa créativité : « Mon inspiration vient du confinement, du fait de rester chez soi et d’expérimenter cette lenteur du quotidien, d’avoir la chance de l’expérimenter parce que tout le monde ne peut pas le faire». Les courageux l’ont inspiré. « En écrivant la chanson, j’ai eu beaucoup de pensées pour le corps médical et toutes celles et ceux qui continuent à travailler ». « Je suis toujours créatif dans la contrainte. Chaque fois que je me retrouve dans une situation particulière, cela m’amène d’office à la créativité ». Le clip associé est très plaisant à découvrir lui aussi. En sage confiné, respectueux des consignes, l’artiste n’a pas été bien loin pour le réaliser : « J’ai cette immense chance d’avoir un petit jardin. J’ai pris mon appareil photo. J’ai filmé des petites scènes, des gros plans en me disant que cela irait bien comme support aux paroles de la chanson ». Antoine n’a pas encore signé de contrat avec des professionnels du métier mais on imagine mal que le potentiel de l’artiste enghiennois ne soit pas remarqué très prochainement ! On aimerait par exemple l’entendre sur VivaCité ! Avis aux pros … En attendant, partageons l’article sans limite afin que le talent de l’artiste s’installe confortablement dans nos têtes et percute … les bonnes oreilles !