Terrible défi relevé par les habitants du Roeulx !

Ils vont acheter un défibrillateur, une machine qui relance le cœur en cas de problème !

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Pierre Thomas, directeur du supermarché qui a lancé le mouvement. Pierre, d’où vient cette bonne idée ?

" Il y a environ 7 ans dans le magasin j’ai eu une crise cardiaque et je n’avais pas d’appareil et je dois vous avouer que ça m’avait terriblement marqué et donc quelques années plus tard l’idée m’est venue de lancer cette action pour créer une action de quartier et aussi effectivement si on avait encore un souci comme j’ai eu il y a quelques années de pouvoir être réactif. "

Il va falloir former le personnel à l’utilisation de l’appareil ?

" Tout à fait. Mon fils, infirmier en cardiologie qui vient de rejoindre mon entreprise, va prendre le temps de former véritablement l’ensemble des collaborateurs. Donc si jamais demain nous avions un souci et bien on sera tous prêts pour réagir et avoir les bons gestes au bon moment. "

Ca se passe bien au niveau de la collecte ?

" Ca se passe très très bien. Enormément de réactions positives, un enthousiasme que je n’avais pas imaginé et je me demande même si on ne va pas pouvoir investir dans un deuxième appareil et à ce moment-là je proposerais le placement, à notre bourgmestre Benoit Friart, dans la ville du Roeulx, si il est intéressé. "

C’est 1 800 € par défibrillateur, vous en êtes à quel montant plus ou moins ?

" Vu l’enthousiasme de la clientèle aujourd’hui, il sera déjà au niveau du deuxième défibrillateur. C’est un réel succès, une splendide commune de cœur. "

Pour participer à l’action, Pierre demandait aux clients de collaborer soit en arrondissant le ticket de caisse, soit en faisant des petits dons de 1, 2 ou 5 euros.