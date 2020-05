Tennis : les changements de ce 4 mai ! - 04/05/2020 Dès ce 14 mai, les adeptes de la raquette peuvent à nouveau reprendre le chemin des cours, adaptés aux mesures sanitaires selon les consignes de l’AFT, Association Francophone de Tennis. Bruno Legrain, Vice-Président du tennis club d’Enghien n’a pas chômé ! Voici les principales modifications opérées : Terrain Uniquement sur les terrains extérieurs. Plus de bancs en bordure de terrain mais une chaise par personne. « Le tennis a repris pour jouer en simple ». Chaque personne joue du même côté. « Pas de changement après chaque jeu ». Plus de piquet pour surélever les filets. Plus de poubelles : les joueurs repartent avec leurs détritus. Interdiction d’utiliser l’arrosage, les responsables s’en chargeront. Les joueurs ont à disposition des mouchoirs et un désinfectant pour nettoyer les chaises et la corde du filet de sol qui glisse sur la terre battue après avoir joué. Les joueurs doivent jeter les mouchoirs chez eux ! Balles Interdiction de récupérer les balles qui viennent d’un autre terrain. Joueurs Seuls les deux joueurs sont admis sur le terrain. Ils sont tenus d’arriver à l’heure et de rentrer directement chez eux après avoir joué. Les sportifs doivent se munir de gel pour se désinfecter leurs mains. Pas d’embrassades ni de poignées de main à l’issue du match. Pas de point d’eau, de toilettes, vestiaire et club house. Contrôles possibles La police et l’AFT procéderont sans doute à des contrôles pour vérifier le suivi des consignes. Les responsables ont apposé des affiches afin d’informer les joueurs des différentes consignes qui entrent en vigueur ce 4 mai pour la reprise. L’ensemble des nouvelles mesures sont disponibles sur www.aftnet.be Les cours reprennent aussi ! Les cours ont repris en petits groupes : « Afin de respecter les mesures sanitaires et les distanciations sociales, les moniteurs n’entraîneront que deux enfants à la fois, un de chaque côté du terrain et lui au centre ». Contrairement aux habituelles usuelles, les jeunes joueurs ne ramasseront plus les balles, le professeur s’en chargera. Les réservations ? « Elles reprennent parce que les adeptes attendaient cela depuis longtemps » !