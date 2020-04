Télétravail : êtes-vous aussi couverts à la maison ? Que faire en cas d'accident ? Les conseils pratiques de Juan Subires, courtier

Télétravail : êtes-vous aussi couverts à la maison ? Que faire en cas d’accident ? Les... Depuis le confinement, vous êtes nombreux à travailler à la maison. Qu’en est-il des assurances ? Etes-vous couverts comme au travail ? Juan Subires nous éclaire sur la question : « oui, vous êtes d’office couverts pour le télétravail ». Dans le cadre de la crise, il a été recommandé aux employeurs d’envoyer à leurs employés un sms, un courrier ou un mail leur indiquant leur lieu de travail ainsi que l’horaire à prester. « A défaut, si ce n’est pas fait, il y a d’office une couverture mais en cas de problème, le travailleur devra prouver qu’il était en train d’exécuter son contrat de travail ». Si l’employé preste par exemple dans une maison voisine parce que son logement est trop exigu, il est préférable qu’il le stipule à son supérieur hiérarchique. « Cela permet d’éviter tout souci » précise le courtier prévoyant. La loi prévoit aussi une couverture quand vous allez rechercher vos enfants à la crèche ou à la garderie de l’école. Si on glisse en allant prendre un café ou un sandwich dans la cuisine, l’assurance intervient. Au travail, les pauses-café et repas sont permises ! Idem si l’on va aux toilettes. Le courtier conseille aussi d’avertir immédiatement l’employeur en cas de d’accident. « Il faut le prévenir au plus vite par téléphone et surtout par mail et expliquer ce qu’il s’est passé comme type d’accident. Au moins, il y a une trace ». Votre employeur et assureur répondront aussi à vos éventuelles questions complémentaires sur le sujet, le mieux étant d’éviter tout accident !