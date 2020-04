Les enfants doivent-ils réviser pendant les vacances ? - 06/04/2020 Tables, orthographe, néerlandais … ? Les enfants doivent-ils réviser pendant le congé ? Une question que beaucoup de parents se posent : Les enfants doivent-ils réviser leurs tables, conjugaison, orthographe et autres pendant le congé de Pâques ? Que conseiller aussi aux étudiants du secondaire ? Si on pose la question aux principaux intéressés à savoir les élèves, ils répondront vivement que les vacances servent à se déconnecter. Et ils n’ont pas tort ! Mais quid de ce congé particulier fondu dans un confinement imposé qui les aura au total éloignés de plusieurs semaines de leur salle de classe ? Les professeurs sont sans conteste les mieux placer pour dénouer le problème de manière équitable. « Moi, je pense que les enfants doivent tout d’abord se sentir bien chez eux, garder un rythme sans leur mettre la pression » nous explique Madame Ingrid, institutrice en 4ème primaire. Selon Madame Stéphanie, institutrice en 2ème année, les enfants peuvent revoir un peu certaines matières mais de manière ludique en imaginant de petites activité afin que les enfants mettent en application ce qu’ils ont appris en classe. Selon Monsieur Thierry, instituteur en 5ème année, il faut que les enfants profitent de leurs vacances, de leur famille. « Le temps des vacances, ce n’est pas le temps de l’école » nous précise Madame Vanessa, institutrice en 2ème primaire. « Les parents doivent aussi un peu oublier l’emploi du temps qui générer du stress aux enfants. Leurs enfants peuvent profiter de ces moments pour cuisiner, lire et peut-être s’ennuyer ! Bénéfique de s’ennuyer quelques instants ! « Je trouve que c’est aussi important que les enfants trouvent ce qu’ils ont envie de faire, qu’ils construisent des choses avec ce qu’ils ont sous la main, construire une cabane, aller jouer dehors s’ils ont un jardin, … tenter toutes des petites choses. L’occasion aussi pour les parents d’éviter de mettre trop vite les enfants devant un écran ! » Un mini Aubechies pour Baptiste et Jeanne, un terrain de foot pour Martin, et Valentine. Bravo les enfants !!! D’autres bons plans sont les bienvenus ! Une recette de cuisine pour réviser les poids et mesures « Une recette de cuisine, lire les règles d’un jeu de société avant de jouer, lire une petite histoire à son petit frère ou sa petite sœur », d’autres bonnes idées de Madame Stéphanie. Pour la recette de cuisine, la petite histoire ou le jeu de société, papa et maman n’en seront que doublement contents ! La lecture, l’incontournable Si certains avis sont nuancés pour le travail pendant les vacances, tous s’accordent dans le même sens pour la lecture. « Pour rester dans le rythme, pourquoi ne pas lire un peu tous les jours et faire quelques calculs, ce serait pas mal » complète Madame Ingrid. « On laisse les enfants tranquilles mais on leur demande de lire » confirme Monsieur Thierry. Les ados, on les fait quand même travailler un peu ? « Pour ma part, non ! Je trouve que la période est déjà assez difficile pour eux aussi » nous explique Claire-Agnès Hugo, professeur de mathématiques en secondaire. « Ils ont déjà été éloignés de leurs copains, le contact social est tellement important et ils ont en plus parfois été confrontés à la maladie avec l’un de leurs proches. Ils subissent aussi le stress de leurs parents, donc je pense que faire un break pendant quinze jours, c’est plus qu’important ! ». L’occasion pour les parents de souffler aussi ! Les parents ont aussi besoin d’un temps de pause pour pouvoir déstresser au niveau du scolaire complète Mevrouw Fabienne, professeur de néerlandais dans le primaire. Donc, cap sur les vacances … confinées !