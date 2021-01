Sur la route des anciens fours à chaux à Tournai

Les fours à chaux, alcôves majestueuses ouvertes sur l'Escaut datant de la première moitié du 19e siècle, sont les témoins du passé de Tournai. Désormais envahis par la végétation, ils sont livrés à l'oubli. Pourtant, ces constructions monumentales ont fait vivre la région tournaisienne pendant près d'un siècle : c'est là qu'était assurée la cuisson de la pierre calcaire locale, afin de permettre la production en continu de la chaux hydraulique naturelle. Pour produire la chaux et la construction des fours, des pierres étaient acheminées des carrières voisines via un pont, qui n'existe plus aujourd'hui. Lorsque le ciment s'impose aux constructeurs à la fin de la seconde guerre mondiale, ces fours cessent leurs activités et tombent dans l'oubli.

La balade longe donc l'Escaut, à quelques mètres du Pont des trous. Le site de Saint-André compte 4 anciens fours. Le site, riche d'histoire et de beauté, fait office de frontière entre l'agglomération de la ville et d’anciennes carrières de pierre investies désormais par la nature. Pour éviter que l'histoire de ce patrimoine ne tombe dans l'oubli, la fondation FaMaWiWi tentent de réhabiliter les lieux au travers de l'art et du développement de projets mémoriels contemporains. Un jardin de naissance a aussi été mis en place, où les parents peuvent venir célébrer la naissance de leur enfant en plantant une graine qui deviendra un arbre.

Les grandes salles voûtées et les surfaces vertes extérieures permettent de monter des expositions ainsi que des spectacles ou de créer des espaces de rencontres. Selon la fondation, les constructions de pierre ne sont qu'un prétexte afin de mettre en valeur l'expression artistique ou individuelle, ainsi qu'un espace de vie et de rencontre.

L'Office du tourisme de Tournai et les guides touristiques proposaient une visite du "Pays blanc" mais suite aux mesures gouvernementales en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les prochaines dates sont encore toutefois incertaines. Plus d'informations à venir en mars 2021.