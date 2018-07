Suite des qualifications des Darty pour les chevaux de 4 ans sur l'hyppodrome de Wallonie !

Après la course test 17h30, place 8 courses de trot retenues dans les pronostics dont les séries qualificatives du Darby des 4ans Départ prévu de la 1ère des 8 courses retenues ce soir à 17h55

1ère course

VIVE LE VENT reste sur plusieurs succès en Hollande et sera l'épouvantail de la course. JAMBORA se révèle actuellement mais monte ici de catégorie et part avec un numéro 9 peu enviable. JESSY JET VG court rapproché pour défendre un engagement sur mesure. Déferré des 4, FINE BOKO peut encore se placer. FYBER D ne doit pas être condamner sur sa récente disqualification. ICARE TER PUTTEN, JAG DE MORGANE et DO YOU REMEMBER viendront ensuite.

2ème course

AQUITO DE JUPILLES n'a qu'à répéter ce qu'il a fait samedi à Tongres pour une nouvelle fois s'imposer. Attention toutefois, le numéro un côté corde peut être un handicap pour lui. AMI DU PRESSOIR est transformé depuis son arrivée en Belgique. VÉLIN DU ROC fait sa rentrée mais sa qualité est certaine. DASCALIA vaut largement un tel lot. SUNSHINE KRONOS est capable d'aller très vite. TOM T.HALL s'il trotte et DON QUICHOTE peuvent surprendre.

3ème course

Lauréat à trois reprises lors de ses quatre dernières sorties, BANCO DE VER rattrape le temps perdu. Déferré des 4 et partant en première ligne, il devrait s'imposer. CHARMEUR DES HAYES et CHARME DU PIEFFORT sont réguliers mais tous deux doivent partir en deuxième ligne ce qui n'est pas simple sur cette distance réduite. Difficile de situer ELLA DU VERTAIN et DROITS DE L'HOMME dans un tel lot pour leurs premiers pas en Belgique. COR DE CHASSE est aussi une possibilité.

4ème course

Venant de s'imposer, JYNA D'ERPION possède de la marge. JASMINE EV, la propre soeur du bon Equinox EV, vient de renouer avec la victoire devant JEDI WISE LAUDA qui fait toutes ses courses. INDY DES ILES répond également souvent aux attentes de son entourage. JACARDO PEARL, DUSTY DU HAM et JANTJE D'HOEVE sont à suivre dans cette course qui reste assez ouverte pour les places. .

5ème course

Première série qualificative pour le Darby des 4 ans. Longtemps leader de sa génération mais battu dans la finale du Darby des 3 ans l'année dernière, KARTOON aura à coeur de remettre els pendules à l'heure. Sage, KALITA VRIJTHOUT sera une opposante de taille. KEELY QUEEN ER progresse mais affronte ici les meilleurs. KAISER LANTERN (Jos Verbeeck) et EAGLE DU CALVAIRE tenteront les amateurs d'outsiders.

6ème course

Lauréate du Darby des 3 ans l'année dernière, KAELA VRIJTHOUT devrait logiquement s'imposer et avoir des ambitions dans la Finale du Darby des 4 ans. KYTRA DE YH vient d'être disqualifiée alors qu'elle était longtemps restée invaincue. KATIA DU CALVAIRE est en constant progrès. KINGDOM EV et KOLDING SIDNEY devront compter sur une défaillance des meilleurs pour faire l'arrivée.

7ème course

Déferrés des 4 tous les deux, les "Chaineux" ICEMAN et UCAYALI BI ont sans doute visé cette épreuve. Mais ce n'est pas fait d'avance car IDEAL PONT VAUTIER est un cheval de qualité. JAZZ D'OVER peut sur sa meilleure valeur mettre tout le monde d'accord.

8ème course

La victoire derait se jouer entre KARADJA VRIJTHOUT associée à Rik Depuydt et KISSMEQUICK peut être encore un peu tendre face aux meilleurs de la génération. ETOILE DE LAHAYE revient à des ambitions plus légitimes après plusieurs courses en France. KIDSPEED VRIJTHOUT vaut mieux que sa dernière course. KOSAR E a déjà surpris dans un lot comparable.

