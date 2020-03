Styliste de sorcières - Hainaut matin - 27/03/2020 Elle sublime les femmes au nez crochu, au look plutôt « vamp » que mannequin branché. Isabelle de Flobecq est une styliste singulière. Elle confectionne un accessoire pour les sorcières d’Ellezelles, dans le Pays des Collines, entre Ath et Tournai : elle crochète et tricote des châles ! « Je confectionne de beaux et grands châles en laine, en coton suivant ce qu’elles aiment, qui va être assorti à leur foulard, à leur robe ou à leur « scourchet », comme elles disent, traduisez « leur tablier ». C’est le moment d’y penser parce que le prochain sabbat des sorcières d’Ellezelles est programmé pour le 27 juin 2020. En ce moment, Isabelle travaille sur un châle « rouge enfer » qu’une des sorcières portera au sabbat. Styliste singulière jusqu’au bout des ongles, Isabelle ne vend pas ses créations mais les offre à ses « sorcières bien aimées » comme elle le dit. Isabelle n’est évidemment pas la seule à manier le crochet et les aiguilles pour les « chorchiles », sorcières en patois du coin. A la fin du confinement, elle aimerait relancer un atelier de confection qui réunirait de bonnes âmes amoureuses du crochet et du tricot mais surtout du folklore local ! La suite, lorsque le quotidien reprendra son cours normal !