SOS Parentalité : A l’écoute des parents en difficulté - 21/04/2020 Pas toujours simple pour les parents confinés de gérer parallèlement le travail à domicile, le quotidien de la famille, les problèmes personnels et la vivacité des enfants qui par moment peut dépasser les limites du raisonnable. Vous connaissez la situation ? Savez-vous que des experts vous écoutent gratuitement et vous aident à décompresser avant de dépasser certaines limites ? Les parents en difficulté relationnelle avec leurs enfants peuvent appeler les experts en gestion de problèmes familiaux de SOS Parentalité. L’objectif : les aider à canaliser leurs émois et à maitriser leur nervosité pour ne pas dépasser les limites que leur permet l’éducation de leur enfant. « Notre postulat, c’est de travailler avec les parents » explique Béatrice Delvaux, psychologue et membre de l’équipe. Cela fait trois ans que les experts offrent une oreille attentive aux parents désemparés. La nouveauté : « on a étendu le créneau horaire en raison du confinement ». Tous types de parents appellent la ligne avec une majorité de pères et mères qui élèvent seuls leurs enfants parce qu’ils n’ont pas toujours quelqu’un avec qui partager leur vécu. « Il y a des parents qui nous appellent au moment où ils sentent que cela va déraper, pour faire baisser la pression. En les écoutant, les experts les aident à décharger leurs émotions pour récupérer leur potentiel. « Si on garde nos émotions en nous, c’est l’effet cocote minute. Et c’est là que l’on peut déraper ». « Les émotions sont les bienvenues ». Les experts ne sont pas là pour juger ou prendre parti ; ils sont là pour écouter et aider. Le réseau Parentalité Créative est constitué de consultants en parentalité qui ont été formés pendant plus de deux ans par Catherine dumonteil Kremer, une pionnière de la parentalité en France depuis une vingtaine, auteur d’ouvrage de référence et maitre de conférence En France, le gouvernement a reconnu la hotline comme ressource officielle . 069/ 81 57 50 Du lundi au dimanche de 8h à midi et de 14 h à 17h. En soirée ,le mercredi et le vendredi de 20 à 22h 15 min en moyenne pour relâcher la pression. SOS Parentalité a aussi une page Facebook via laquelle chaque matin pendant le confinement, on peut suivre des conférences et poser des questions en live.