Sortez votre dictionnaire borain/français pour comprendre le nouveau Superviseur de la Propreté publique de Frameries !

Il n’imagine pas encore sa popularité grandissante dans l’entité de Frameries. Lui, c’est le nouvel ambassadeur de la propreté de Frameries

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Sylvain Declèves, éco conseillé à la commune de Frameries et lui a demandé qui il était ?

" C’est Achille qui a vu le jour ici récemment et il permettra à travers différentes interventions que ce soit dans les écoles via des partenaires et des affiches d’intervenir par des petits dictons en matière de propreté. Achille, c’est un homme, un citoyen qui a beaucoup à cœur que sa commune soit belle, que le cadre de vie soit propre et donc il n’hésite pas à pousser de temps en temps une petite gueulante mais il est très attaché à sa commune. La commune regorge d’atouts mais les citoyens et la commune déplorent en fait des actes inciviques à différents endroits et il y a lieu de marquer le coup. "

Rappelons que ces actes coutent à la commune et aux citoyens également. " On l’oublie souvent mais des moyens importants sont mis en œuvre pour lutter contre la malpropreté et in fine ce coup qui est dégagé pour entretenir l’espace public ne l’est pas pour d’autres actions. "

Vous pouvez retrouver Achille et ses dictons chocs en borain sur la page Facebook : Environnement, bien-être animal & propreté publique Frameries