Sortez vos géraniums, plantez les annuelles, les saints de glace sont passés !

Les saints de glace passés, vous pouvez à présent sortir les géraniums, plantez vos annuelles et façonner vos jardinières et balconnières. Tagette géranium, surfinia, pétunia,… parce qu’elles ont un cycle de vie très court, on les appelle les annuelles. Elles fleurissent les terrasses, les jardins, les allées et rues de nos villes et nos villages. Bien que peu exigeantes et sujettes aux maladies, elles ne demandent que quelques attentions spécifiques à la portée de tous afin de fleurir tout l’été et une grande partie de l’automne.

Les professionnels comme les connaisseurs vous le diront : avant de les faire fleurir, pensez à bien les planter, dans un terreau de qualité adapté et vérifiez leurs besoins en luminosité et en arrosage. Réunies, ces conditions optimaliseront leur pérennité.

Donnez-leur une à deux fois par semaine de l’engrais adapté. L’engrais est aux plantes ce que la nourriture est à notre corps. Offrez-leur un engrais pour plantes fleuries et non pour plantes vertes. Le deuxième favorisera la prolifération de feuilles alors que le premier boostera la production de fleurs.

Pas de compost ni de poudre de perlimpinpin. Référez-vous à vos conseillers en jardinerie. Vérifiez leur besoin en luminosité : les géraniums supportent le soleil alors que les impatients se plaisent plus en milieu mi-ombragé.

Arrosez-les tous les deux à trois jours selon les températures. Afin de ne pas les brûler, procédez à l’arrosage le matin ou après le coucher du soleil, une fois qu’il fait moins chaud.