Soirée spéciale sur l’Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 09/03/2020 SOIREE SPECIALE POUR FETER PIET VAN POLLAERT QUI A ETE SACRE CHAMPION DU MONDE DES AMATEURS LA SEMAINE DERNIERE AUX ETATS UNIS Cheval du jour : 504 CUSTOM CHEVAL Outsider du jour : 208 ETORIX 1ère course : mini trotteurs 2850 mètres. ELFE DU CHATAULT sera confiée à G. Lannoo. EGEE FORLIFE prends des places de temps en temps. ELVIS DU PALAIS est D4. FABIOLA CEIJY sera ‘testé’ par J-M Chaineux. BUCELIO VERDERIE tentera un podium. ELAN VIKING peut mieux faire. BOYFRIEND à sa chance. ETORIX ne tourne pas toujours bien à gauche mais possède une première chance. EPINARD (lorsqu’il n’est pas disqualifié) participe toujours à l’emballage final. DREAM MADRICK fait souvent la faute. ELIXIR NORMAND dépend d’un tandem redoutable. DARTOIS possède de la tenue. EDENE D’IS est loin d’être hors du coup malgré son numéro de départ. Pronos : 8-9-14-2-7 2ème course Le prix Cecile du Caillou. Course ouverte. DANDY FELLOW devra tenir la distance. JITAN D’OCCAGNES vient de finir 2ème. DEMONA TER BLEKTE est assez régulière. HOUBA DE CRESSY ne vieillit pas mal. LULY MOM est incontournable. JADA VRIJTHOUT vient de terminer à deux reprises en tête des battus. FAKIR DU ROCHER devrait lutter pour les places. EPRIS DE FOOT vient de gagner mais ne répète pas toujours. KYTRA DE YH est irréprochable. KITANA NOVEMBER détient une forme exceptionnelle. KATINKA JET peut gagner si elle reste sage. Pronos : 7-13-1-5-11 3ème course Hommage à Piet Van Pollaert (champion tout récent des amateurs). BE BOP MARCEAUX et CIRIO sont les plus argentés de la course. CRISTAL DES HAYES doit être racheté. APACHE JELOCA est un cheval qui ne manque pas de tenue. FACE TIME (STOP) dépend d’une écurie en grande réussite. BEAU MEC doit nous rassurer. VYTRO D’ERPION est hyper régulier pour les places. ELINKINE n’aura pas une tâche très facile Pronos : 2-5-6-8-9 4ème course Après trois courses sur 2850 mètres, cette 4ème course sera disputée sur 2300 mètres. NICKY PRIDE est un peu juste mais possède de l’expérience. NYX HILLPERON vient de terminer deuxième. CUSTOM CARRERA possède un chrono plus que valable. CUSTOM CHEVAL semble au dessus. NITKITA HOLLANDIA tentera un podium. NEMO D’OR ST devient régulier. NYMPHE DU CHENE a prouvé ne pas être imbattable. NOBLE CANTHIS a bien débuté. BLUE BERRY HILL est un ‘Allaire’. NYMKE BRIGADOON a très été qualifiée. Pronos : 4-9-11-3-1 5ème course Les amateurs en piste. KEELY QUEEN ER reste sur trois méritoires 2èmes places. JARRAH BOLET se place une fois sur deux. ICEMAN termine souvent au quatrième rang. JANA DE BRUCOM s’est révélée surtout au trot monté mais garde sa chance. EMPIRE DU PRIEURE court bien actuellement. HERTOGIN FANATIC sera l’un des chevaux à battre. Pronos : 8-3-6-4-5 6ème course Cette fois c’est un sprint ! 1750 mètres. LADY BUTTERFLY accumule les succès tout en allant vite. MONTANA JP est au top. LOVELY GIRL EV peut gagner en restant au trot. LOOKATME VRIJTHOUT possède une chance régulière. FORTUNA DE JANA cherche sa course. MOON BLUE manque d’une seconde pour l’instant mais cela va venir. LARS MAGDALON peut se placer à belle côte. Pronos : 1-5-4-6-7 7ème course LET’GO LOCO aura à faire à KOLIN DE LA FUTIAIE. ENJOY LIFE et FARMER DE CHERISY sont encore peu juste pour l’instant. BEAUTY FLOWER a besoin de nous rassurer. LORD OF LOVE va disputer les premières places. FLEUR DU RAMIEROU est en forme. MISTER VALENTINE a le droit de se placer. Pronos : 5-9-6-8-7 8ème course Dernière course. Des chevaux peu argentés et pourtant en grand forme. MAESTRO S et MISTER FEE sont en grande forme. MARTY DE CORTA n’est pas incapable de bien faire via un bon départ. MILES OF MILES collectionne les petites places. MOURO AC peut disputer les places. MILF VRIJTHOUT est D4. MOUNAC LOLAS est rapide. MAGICDE MORGANE sera retenu comme un outsider. Pronos : 1-2-3-8-9