Silly se prépare à un week-end musical et sportif avec l'évènement Saturday Night Silly !

Le week-end sera musical et festif à Silly ! Ce samedi 11 septembre, la commune sera en fête de 17h à 01h du matin, avec cinq lieux et ambiances différentes pour profiter au maximum de cette journée chargée. Le dernier lieu ajouté en date, la cour du café de la Brasserie, vient se greffer au programme et accueillera, en fin de soirée, le groupe RECALL et ses covers.

Mais avant cela, les amoureux du vélo et autres accessoires roulants pourront s’en donner à cœur joie dans les ruelles de la commune : la techno vélo party invite les participants à pédaler sur un parcours d’une dizaine de kilomètres dans Silly. Ce sont les beats de DJ John’s qui les accompagneront, avec une seule règle : s’armer de son plus bel accessoire fluo. La participation est gratuite et se terminera à 18h, avec un concert des Fanfoireux.