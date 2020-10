Si vous êtes dans la région de Mons et du Borinage et que vous aimez lire, le concept de cette box est pour vous !

Une box chaque mois dans votre boîte aux lettres ou un cadeau pour une personne à qui vous avez envie de faire plaisir, le tout livré à vélo dans la région de Mons et du Borinage.

Une boite avec des surprises chaque mois ou une fois comme cela.

Carine Bresse a demandé à Aurore Dicesare, conceptrice de la box, qu’est-ce qu’il y a dans ces coffrets, quel est son concept ?

" Mon concept c’est qu’en fait j’offre aux gens une box montoise, où on va retrouver dedans un livre, une carte postale, du thé, des biscuits, des objets crées par des créateurs comme des marques-pages ou des cartes postales et on va recevoir cette box chez soi. Cette box sera livrée à vélo. Et quand on va l’ouvrir, on va trouver quelque chose qui va nous plaire vu qu’on aura coché tout un questionnaire au préalable pour avoir justement un livre selon nos goûts. "

Vous avez la possibilité de prendre une box unique. C’est plus pour faire un cadeau à quelqu’un, par exemple pour un anniversaire ou un mariage et vous aurez ainsi une box personnalisée selon le thème choisit. La box unique est à 15 €

Vous pouvez aussi prendre l’abonnement, qui lui revient à 12,5 € par mois.

Livraison à vélo sur Mons et le Borinage.

Plus d’infos : www.monprecieuxlivre.com