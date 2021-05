Si vous êtes amateurs de courses hippiques, l’Hippodrome de Wallonie vous gâte avec 4 mardis réservés à des réunions de trot

Si vous êtes amateurs de courses hippiques, l’Hippodrome de Wallonie vous gâte avec 4 mardis... 8 courses programmées Départ de la 1ère à 17h20 1ère course JAMBORA sera l'épouvantail de la course lui qui ne sort quasiment jamais des deux premiers. CESAR CHARISMA, KARTOON et IDEAL PONT VAUTIER viseront une place. 2ème course La semaine dernière ETERNEL DES HAYES a créé la surprise en s'imposant devant FANGIO DE KARMEL tandis que GUN DE CHANLECY et ERBY BRUN prenaient respectivement la quatrième et cinquième place. Après une rentrée, DÉFI DU THEYS va courir en net progrès. ESPRIT D'OEILLET vient de décevoir. FLAVIO MAZA vient de s'imposer en devançant qui ? ETERNEL DES HAYES. C'est peut être lui qui peut mettre tout le monde d'accord. 3ème course Modèle de régularité, KYRAL D'ERPION sera une base solide. LARRY MOM trouve un lot plus à sa portée cette fois. HENRIETTE SISU reste sur quelques bonnes sorties en Allemagne. MAGIC VIVANT est inconstant. IMPERATOR STAR et MIRACLE YANKEE essayeront de profiter de leur bonne place derrière la voiture. 4ème course GATSBY D'AVRIL alterne les disqualifications et les victoires. Il devra ici se sortir d'un mauvais numéro au départ. Sage, GOETSBY DU VIVIER pourrait bien s'imposer pour ce bel engagement. FACE TIME DANOVER, GRAN PREMIO, FARMONY DE JUPILLE et FLASH DU CONDROZ avec son propriétaire peuvent tous s'illustrer. 5ème course Course très ouverte même si FÉLIX CROWN semble au dessus s'il répète ses bonnes sorties. Derrière, beaucoup de choses sont possibles. FILS DU NIL, GINA VERDERIE, GRÂCE D'AVILA et EFFEUILLE MOI PAN sont tout de même les plus à même de s'illustrer. 6ème course MALIKA VRIJTHOUT est de loin la plus titrée. Elle doit ici renouer avec la victoire. MISTER VALENTINE et MYSTERIOUS MOM seront ses principaux rivaux. 7ème course HAVANESS DIESCHOOT est en retard de gains et devrait encore s'imposer. MONTANA VAN HEREND, MISTER FEE et GLORY BLANCO ont les meilleurs chances en deuxième ligne. NIMOKO DL va finir par créer une belle surprise. 8ème course CORLEONE a perdu ses adversaires en route la semaine dernière sur cette distance. Il sera dur de le suivre lui qui vient de trotter 1.14.4. IL MONDO EV, GEORDIE et JESSY JET VG seront les mieux placés pour prendre un accessit.