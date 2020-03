Si vous aimez le design, les beaux objets, allez à Soignies samedi et dimanche - Hainaut matin -... Soignies sera la capitale belge du design. Et il n’y aura pas que des objets, il y aura aussi des vêtements, des bijoux, du mobilier au 3ème salon des Créateurs. Pourquoi le design Joëlle Gautier, directrice de l’Agence de Développement local de Soignies ? 3ème salon des Créateurs de Soignies samedi et dimanche au Pôle de la Pierre, rue mademoiselle Hanicq, 30. Samedi de 11 h à 19 h et dimanche de 11 h à 17 h. L’entrée est libre. Rappelons aussi dans la foulée que Lille est la capitale européenne du design cette année.