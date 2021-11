Si votre enfant à l’œil paresseux, voici une piste de solution pour vous ! - Hainaut matin -... L'amblyopie généralement appelée œil paresseux ou fainéant, commence pendant la petite enfance et l'enfance. Certains enfants ont un œil plus paresseux que l’autre et on doit donc en cacher un pour faire travailler le deuxième. Le port d’un cache-œil peut être exigé pendant plusieurs heures chaque jour ou même toute la journée. Les caches habituellement proposés sont autocollants et à usage unique. Ann Carlier a vécu cette situation avec sa fille quand elle avait 2 ans. Dans un premier temps elle a utilisé les caches œil autocollants jetables, qui fonctionnent très bien pour certains enfants mais pas pour sa fille. Au bout de 5 minutes, elle décollait le cache œil. Elle ne le supportait pas du tout. Ann a alors trouvé la solution du cache œil en tissus que l’on vient poser sur les branches des lunettes, cela permet à l’enfant de ne plus avoir cette sensation de collant. « Ca a été magique pour ma fille et grâce à ce cache œil réutilisable sa vue a pu s’améliorer. » Plus d’infos sur ce cache œil en tissus, lavable, zéro déchet, production locale et confectionné par une entreprise de travail adapté : www.winkpatch.com