Si on observait l’infiniment petit, voici ce qu’on verrait d’extraordinaire et rigolo !

Les pattes de mouche sont-elles poilues ? A quoi ressemble un squelette d’oursin ? Les abeilles ont-elles des sens ? Des questions que vous ne vous êtes sans doute jamais posées mais qui animent la curiosité de scientifiques de l’Université de Mons. Ce jeudi soir , sur le site web du Mumons, le musée de l’Université de Mons, ces passionnés ont envie de nous amuser et surtout nous émerveiller en nous faisant observer l’infiniment petit comme on découvre l’univers. On verra des photos extraordinaires qu’on n’a jamais vues ! De mémoire de chercheurs et scientifiques, cela ne s’est jamais fait comme nous le confirme Francesco Lobué, scientifique et directeur du Mumons. " On ne peut jamais être certain que quelqu’un n’y a pas pensé avant. En tout cas, nous n’en avons jamais entendu parler ". Bizarrement, le confinement et l’univers sont à l’origine de cette idée de partager ces observations de l’infiniment petit. " Nous avions organisé une observation du ciel à distance. On avait montré des galaxies, des nébuleuses, tout ce qui est infiniment grand. Et puis juste après, on s’est dit qu’on ferait bien le contraire ". L’idée a mûri au cœur de l’université et dans la tête de ses chercheurs. " On s’est rendu compte que techniquement, c’était tout à fait possible à réaliser. On a fait des tests il y a deux jours, ça s’est super bien passé et on est très impatient de partager cela avec le public " explique encore Francesco Lobué.

C’est qui nous permet de plonger dans l’infiniment petit et aller voir des détails sur des petits animaux, des plantes microscopiques, des détails vraiment insensés que l’oeil nu et un microscope traditionnel ne peuvent pas observer ".

Pratiquement, on verra des photos réalisées à l’aide d’un microscope spécial, un microscope électronique à balayage. Guillaume Caulier, chercheur en biologie marine a préparé le rendez-vous, choisi les clichés et assurera les commentaires : " c’est une machine onéreuse de quelques centaines de milliers d’euros qui fait 2 m sur 2 m et 2 m de hauteur.

Si on observait l’infiniment petit, voici ce qu’on verrait d’extraordinaire et rigolo ! - © Tous droits réservés

Le microscope électronique est relié à un ordinateur. Après une préparation spécifique, notamment une couverture d’or pour éviter que les électrons ne brûlent les animaux, plantes et objets à observer, le voyage dans l’infiniment petit peut débuter : zoomer, zoomer et encore zoomer pour observer la structure extérieure et s’émerveiller. Pour l’abeille, le chercheur évoquera ses quatre ailes, nous fera observer son œil et ses antennes sur lesquelles il y a des petits poils qui leur permettent de sentir ! Entre les poils, on retrouvera des grains de pollen. On pourra même identifier les fleurs sur lesquelles elles sont allées butiner. " Ce sera interactif les gens devront par moment deviner de quel animal il s’agit ". Les photos seront en noir et blanc. Avant d’être placés dans le microscope, les animaux, plantes ou objets doivent être préparés. Ils sont séchés selon des modes spécifiques afin de conserver la structure intacte pour l’observation et recouvert d’un film d’or afin qu’ils ne soient pas brûlés par les électrons du mécanisme du microscope.

Guillaume Caulier est aussi éloquent que passionnant. Avec ses connaissances qui flirtent avec sa passion, le chercheur n’aura aucun mal à nous tenir en haleine. Le rendez-vous sera amusant, divertissant et surtout époustouflant ! 20 h ce jeudi soir sur www.mumons.be Vous cliquez sur l’onglet " les directs ". Vous pourrez aussi voir et revoir les observations et profitez des commentaires sans modération.