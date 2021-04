Si l'école va moins au musée en ce moment, le musée peut venir à l'école ! - Hainaut matin -... Le Musée International du Masque et du Carnaval de Binche propose une nouvelle valise pédagogique : « Le Carnaval sous toutes ses coutures ». Carine Bresse a voulu savoir ce qu’il y a dans cette valise. Elle a donc posé la question à Marie Lempereur, responsable de la communication du musée : " Dans cette valise il y a toute une série de jeux qui permettent de découvrir de manière originale et ludique le Carnaval de Binche sous différents angles, en classe avec ses élèves et son professeur. Il y a un jeu qui plaît énormément aux enfants qui s’appelle " costume et moi " et qui permet de découvrir les différentes étapes de l’habillage du Gille en costumant un mannequin-poupée d’un véritable costume de Gille qui a été fait sur mesure par un louageur binchois. Les enfants adorent le masque, les sabots, les grelots, tous ce qui peut faire du bruit ça plaît toujours. " Comment fait-on pour avoir cette valise et combien ça coûte ? « Pour louer cette valise pédagogique, il suffit de nous contacter soit par téléphone au 064/33 57 41 soit par email au service animation animations@museedumasque.be et ils peuvent louer cette valise pour une semaine au prix de 30 € ou pour deux semaines au prix de 50 €. » Plus d’infos : www.museebinche.be