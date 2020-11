Si l'école ne peut plus se déplacer au CRIE de Mariemont, c'est le CRIE qui vient à l'école !

Le Centre Régional d'Initiation à l'Environnement de Mariemont innove pendant cette période de covid avec les écoles.

Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès d'Aurore Durant, animatrice au CRIE de Mariemont. Vous ne laissez pas tomber les écoles puisque si les écoles ne peuvent plus se déplacer, c'est le CRIE qui vient aux écoles ?

"On a toujours des animations qui se déroulent en classe comme des projets énergie par exemple ou déchet ou d'autres activités et là on a décidé d'adapter nos animations que nous faisons d'habitude au parc, dans des lieux naturels proches de l'école.

Il y a des animations autour de la biodiversité, du monde de l'arbre, des insectes même si en cette saison ce n'est pas l'idéal et tout un tas d'autres activités qui permettent de découvrir la nature et l'environnement proche de l'école.

Ce qui nous semblait important c'est que nos missions d'éducation à l'environnement ne soient pas stoppées net par la situation dans laquelle nous nous trouvons et aussi de permettre aux enfants de continuer de prendre l'air, de découvrir l'environnement autour d'eux et de se poser des questions par rapport à celui-ci tout en profitant de l'extérieur et d'un moment plus agréable, un peu différent de se qui se fait d'habitude en classe."