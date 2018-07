Show à l’américaine à Silly avec monstres de la mécanique

Ca va vrombir rue d’Houtaing à Silly dimanche pour le tractor pulling, une compétition de tracteurs en tous genres.

On peut parler d’événement dans l’entité sise entre Ath et Enghien. On attend plus de 2000 personnes.

La compétition a lieu dans un champ. " C’est sérieux, il y a un championnat bien suivi chez nous, en Angleterre et en Hollande " nous explique Joris D’haemer, le président de l’organisation en plein montage avec son équipe.

Joris prendra part à la compétition avec un véhicule agricole, les gros bolides n’entrant pas dans son budget : "Une machine peut coûter de 30 à 40 000 €. Les prix peuvent flamber jusqu’à 100 000 €. Pour un loisir, c’est un peu cher " !

La compétition a lieu dimanche. Rue de Houtaing, 6 à Silly. 8 €