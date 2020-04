Services club : Toujours actifs ! - 28/04/2020 Comme tout le monde, ils sont confinés. Et comme tout le monde, ils se débrouillent pour avancer. Les services clubs ne restent pas inactifs même si certains ont été contraints d’annuler des festivités qui leur auraient généré un apport pécuniaire considérable pour aider les associations qu’ils soutiennent. Cette année, pas de 28ème Balade de Ronceval, à pied, à vélo, à moto ou en vieux tacot organisé le Rotary Dottignies Val d’Espierres près de Mouscron ! Les 46 membres communiquent désormais par visioconférence. De quoi parlent-ils si les festivités sont annulées ? « Comme vous le dites, on a dû annuler les festivités et on échange des idées pour mettre en place des activités afin de collecter des fonds d’ici la fin de l’année. Aider les associations locales et internationales reste notre but premier » explique Philippe De Deurwaerder, président. Par conséquent, ce 1er mai sera singulier pour les membres confinés ne comptent pas pour autant rester inactifs à se lamenter dans un coin de chez eux. Ils ont choisi d’honorer des acteurs de terrain dans la crise du coronavirus : « Nous allons offrir un brin de muguet, porte-bonheur, à tout le personnel en poste à l’hôpital de Mouscron ». Covid 19 : Une action nationale La fondation du Rotary International a lancé un projet global : elle multiplie par trois les dons de chacune de ses sections. Par exemple, 2500 € rapportera 7500 € à la cellule locale qui l’utilisera à bon escient pour l’achat de matériel sanitaire redistribué dans sa région. Intégrer un service club Pour intégrer un service club, il faut en général être parrainé et être accepté par l’assemblée, un gage de conformité et d’adhésion dans la lignée des liens amicaux qui unissent les membres. Une fois inclus dans le groupe, chacun est tenu de verser une cotisation mensuelle ou annuelle selon l’organisation locale. Profiter de contacts privilégiés, de liens indéfectibles avec les autres membres, de la richesse de rencontres d’horizons et métiers différents font partie des plaisirs des services clubs : « Nous ne parlons pas de religion ni de politique mais tous les autres sujets peuvent être abordés. Médecine, juridique, actualité, des échanges aussi variés qu’intéressants avec en toile de fond, des amitiés qui se consolident au fil du temps. Le Rotary International, premier service club de l’histoire, a été créé à Chicago en février 1905. Il compte aujourd’hui plus de 35 230 membres.