En 1873, Léopold II, le roi " bâtisseur " sollicite le talent de l’architecte Alphonse Balat, professeur de Victor Horta. Le roi aimait la mode. Il rêvait d’une bâtisse moderne proche du château de Laeken, un havre de paix, dépaysant et verdoyant. Balat conçoit donc pour lui un complexe de serres qui viendrait compléter le château. Si le projet s’annonce classique, l’ensemble revêt l’apparence d’une ville de verre implantée dans un paysage sensiblement vallonné et verdoyant. Pour répondre aux attentes du roi, l’architecte réalise des pavillons monumentaux, des coupoles de verre, de larges galeries qui parcourent le terrain comme des rues couvertes . Fer et verre y occupent une place prépondérante tant pour les grandes que les petites serres exotiques. Plusieurs diront qu’une fois terminé, l’ensemble représentera le " palais de verre idéal " !

Habituellement, à cette période de l’année, on visite les serres royales de Laeken. Savez-vous que certaines plantes viennent du parc d’Enghien ? Léopold II, le roi bâtisseur aux idées démesurées, n’hésita pas à rapatrier des plantes des plus beaux parcs de province pour constituer ce qui deviendra à ses yeux les plus beaux jardins d’Europe. Ce qui à l’époque, comme on le devine aisément, ne fut pas au goût des habitants qui voyaient une partie de leur patrimoine local amputé pour répondre aux désirs de sa majesté.

Serres royales de Laeken : des plantes issues de l’un des plus beaux parcs du Hainaut et de Wallonie - © - Getty Images

Au 19ème siècle, l’art et l’architecture se révèlent en pleine expansion, voire remises en question. Un vent nouveau souffle et se remarque… Le verre prend de plus en plus de place dans les constructions dites " modernes " et plus étrangement, le fer se voit lui aussi attribuer un rôle d’effet de mode dans ce courant nouveau. Naissent ainsi en Europe diverses bâtisses remarquables comme les serres de Laeken chez nous.

Parmi les plus spectaculaires, citons le jardin d’hiver, une cathédrale de verre de 57 m de diamètre et de 26 m de haut, coiffée en toute logique d’une gigantesque couronne royale ! Elle est reliée par une longue galerie de verre à la serre du Congo, de dimensions plus petites mais à l’architecture plus ouvragée. Ne lésinant jamais sur les moyens, Léopold II fit venir des plantes du monde entier. Il voulait aussi que ces jardins soient les plus beaux du pays. Il n’hésita pas à faire rapatrier certains arbres du parc d’Enghien, jadis propriété des Empain et particulièrement bien fournis en décoration florale. La forêt de camélias sise dans des serres s’apparente à d’immenses cages d’oiseaux, mais encore des géraniums géants, des fougères arborescentes du Mexique ou des figuiers rampants. La découverte s’organise tel un tour du monde floral, haut en couleur et en senteurs. L’orangerie abrite quarante-cinq arbres fichés et classés dont certaines essences ont plus de deux siècles !

Le parc d’Enghien, l’un des plus beaux de Wallonie