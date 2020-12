Sept courses de galop cet après-midi à l'Hippodrome de Wallonie

Sept courses de galop à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 21/12/2020 Début des opérations à 16h30 Réunion en direct sur le streaming www.hippodromedewallonie.be Cheval du jour : 105 STONE THE CROWS Outsider du jour : 302 POTIOKA 1ère course Un handicap disputé sur la distance de 1500 mètres pour débuter cette réunion. On retrouve huit chevaux qui ont couru ensemble le 26 novembre dernier sur ce parcours. THE RIGHT CHOICE qui avait gagné n’est plus là. STONE THE CROWS peut dès lors envisager le succès aujourd’hui puisqu’il devançait nettement EXPEDIATE, SOME NIGHTS, NOTHING TO LOSE, AKOHOL, FROSTED LASS, WILSONS RUBY et TICKTHEBOX qui terminait lointain dernier. INGE’S MADEL est une trois ans encore tendre. NYMFCO et FAIR WARNING sont en principe barrés par SOME NIGHTS. Pronos : 5-1-9-10-6 2ème course Le Prix Solstice. ARRIBA DE TODA effectue une course de rentrée tardive. AUTUMN TONIC barre encore au papier FLAUNT IT et SAGEHOPE. NILSON est capable de tout ou rien sur ce parcours. FRENCH BERE n’est plus là, ce qui laisse penser que MONTALBAN (13 ans) peut gagner cette course. De plus, il vient de devancer OOI LONG et HOUNDSTOOTH tandis que FAULKWOOD terminait plus loin et DIARISSA n’avait jamais été en course. DOT GREEN n’a pas encore brillé à Mons. Pronos : 5-6-3-11-10 3ème course 2100 mètres sous la formule d’un conditionnel. SIR CHANCELOT découvre un poids un peu moins favorable mais peu encore devancer SNOWDROP et SARACEN STAR. POTIOKA a déjà gagné à Mons sur 2300 mètres et vient de terminer quatrième à Deauville dans un lot touffu. ALHAMMER vient de terminer en tête des battus devant JENILAT CHANCE et a déjà battu ABADIE qui lui vient de laisser PIROUETTE dans le lointain. CADEROUSSE a gagné l’an passé sur le parcours et n’a pas répété. CONTROVENTO ne cesse de descendre de valeur. DIFFERENT VIEWS est un outsider. Pronos : 2-3-4-1-5 4ème course 950 mètres, parcours très particulier avec un seul tournant. THE RIGHT CHOICE adore ce parcours. BETTER VALUE et ROMANTIC ANGEL se valent. SEA ESS SEAS vient de battre BETTTER VALUE à Dortmund, s’il répète, c’est une priorité via la 2ème corde. MONSIEUR MEL cherche sa meilleure forme. SNOOZY SIOUX revient de France pour retrouver un parcours sur lequel il excelle. RHYTHM OF LIFE aura sûrement besoin de courir tout comme DAYLIGHT. SORIANO n’a pas mal couru pour son premier essai sur le parcours. FLYING DANDY pourrait surprendre comme en 2019 à Ostende. Pronos : 4-1-6-2-3 5ème course 2850 mètres, formule handicap. WELAN est rallongé et portera 71.5 kilos sur le dos. Le 28 septembre sur ce parcours, FIRST CONDE dominait L’ASSAUT SIX, PROUD REBEL et DEDUCE qui terminait à distance. KEN TAH TEN est confié à Damien Artu. CAPITAL GEARING manque de forme récente. HURRICANE VOLTA risque de manquer de compétition. JAZZ WARRIOR est le troisième du Gladiateur ostendais en 2019, une référence pour votre sélection. Pronos : 4-5-3-2-1 6ème course Course ‘à réclamer’ : 1500 mètres. VIBRANT CHORDS revient sur son parcours favori. INCORRUPTIBLE semble préférer le gazon. LUXOR et BOLT PHANTOM se valent à cet écart de poids. CLOUD DANCER est un ‘Mario Hofer’. ELIOTTA manque d’expérience. GALWAY GIRL possède 10 kilos d’avantage pour aller chercher LUXOR qui vient de la battre par 4 longueurs. Enfin 1.500 m, c’est la distance limite pour LA PENTOLA. Pronos : 1-5-9-3-4 7ème course Gentleman Riders et Cavalières en selle pour clôturer le programme sur le parcours de 950 mètres. CALY ROSAY va tenter de monter enfin sur le podium. BLACK ISLE BOY commence à prendre ses marques à Mons et peut se rapprocher de FIRST COMPANY. ARNARSON est raccourci. COACH PARTY manque de forme récente. MAYFAIR MADAME rentre après plus d’un an d’absence. MUNAZAN est âgé de 12 ans et a souvent bien couru pour sa course de rentrée peut-être aux cotés de GUNNABEDUN qui rentre également. Pronos : 5-2-7-3-4