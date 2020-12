Plus d'infos et boutique en ligne : royalbelgiancaviar.be

"Le caviar c'est très simple, c'est des œufs d'esturgeons avec du sel . Il se fait qu'il existe 27 espèces d'esturgeons différentes donc on pourrait faire 27 caviars différents. Nous on a la chance de travailler avec 5 variétés de caviar qui sont issus de 4 espèces différentes . On a la chance d'avoir une belle eau en Wallonie et un bel outil. On essaye de faire les produits les plus affinés possible."

Saviez-vous que nous possédions en Hainaut un caviar 100% belge, 100% naturel ? - © Gregory Adams - Getty Images

L’esturgeon est l’un des plus anciens poissons du monde, puisqu’on retrouve sa trace il y a plus de 30 millions d’années. De nos jours, le caviar sauvage n’est presque plus présent sur la planète à cause de la pollution et d’une pêche excessive.

La Chine s'est imposée comme le premier producteur de cette denrée de luxe, produisant environ 130 tonnes de caviar par an, deux fois plus que la Russie, et beaucoup plus que l'Italie et la France.

On doit attendre entre 8 et 14 ans selon les espèces, avant d’extraire les œufs du ventre de l’esturgeon femelle (entre 300 000 et 2 millions d’œufs) ce qui explique entre autres le prix de cet or noir.